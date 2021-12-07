Четвертая жена Павлика подала иск на третью

Все это время Екатерина тщательно собирала доказательства для судебного разбирательства

Скандал между женами певца Виктора Павлика – нынешней Екатериной Репяховой и бывшей Ларисой Созаевой – разгорается с новой силой. Сегодня четвертая супруга артиста подала судебный иск против его третьей жены в Днепровский суд столицы.

Подав иск, Катя сообщила об этом в своем Инстаграм. Фото: Украинская правда

Екатерина планирует отсудить у Ларисы моральную компенсацию за якобы систематические оскорбления. Репяхова опубликовала в своем Инстаграме копии подтверждающих скринов сообщений с аккаунтов в соцсетях, а также копии публикаций в СМИ, где Созаева нелестно отзывается о новой семье Павлика.

Скрины сообщений в соцсетях Фото: Украинская правда

Несколькими днями ранее Лариса Созаева опубликовала на своей странице в Фейсбук переписку с Виктором Павликом, где тот обещал после развода с ней, что квартира, в которой жили супруги, останется ей полностью.

От Ларисы Павлик ушел к Кате, с которой воспитывает годовалого сына Мишу. Фото: instagram.com/repyahovakate

А так, как жилье до сих пор находится в кредите, Павлик обещал выплатить и все долги. Однако, как утверждает Созаева, певец своих слов не сдержал. И стал настаивать на том, что жилье необходимо продать, а деньги поделить. «Ты не мужчина!» – написала Лариса. Созаева получила много сочувствующих комментариев под своим постом. Продюсер Алена Мозговая, написав слова поддержки, призналась, что сама в свое время была в похожей ситуации. А спустя несколько часов Созаева удалила свой пост с претензиями к мужу. Но конфликт, как теперь понятно, не уладился.