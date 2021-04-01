Похудевшая невеста «танцующего миллионера» в мини засветила белье (фото)

Девушка выбрала слишком короткое платье и показала трусики

Избранница Джанлуки Вакки, 26-летняя модель Шэрон Фонсека, в рекордные сроки вернула добеременные параметры.

Молодая мама похвасталась бьюти-преображением. Она вдохновилась сменой поры года и пополнила гардероб шикарным мини-платьем фиолетового цвета. Инстадива расстегнула наряд и кокетливо приспустила его на плечах. Красотка дополнила аутфит трендовыми босоножками оттенка фуксии.

Фонсека распустила длинные темные волосы и сделала нежный мерцающий макияж. «Люблю весенние цвета. Работаю над кое-чем особенным», — заинтриговала фанатов звезда. Она позировала в разных ракурсах. На одном из кадров девушка засветила белье – трусики на завязках.

Поклонники восхитились переменами во внешности невесты Вакки. Фолловеры заметили пикантный модный конфуз Шэрон. «Ты так быстро похудела», «Вот это краски, восторг!», «Очень яркий образ, тебе идет всё», «Мамочка, вы прекрасны», «Класс, вновь худышка», «Вы такая красивая! И изящная, только что родившая мать», «Мило, на пляж идешь?», «Обаятельная, умеешь привлекать внимание», «Белье видно, специально?», «Упс, конфуз! Я вижу плавки», «Шэрон, это провокация!», «Ты прекрасна, люблю вашу семью!» — написали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

«Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.