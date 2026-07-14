Народна артистка Алла Кудлай показала свіже фото зі своєю похресницею Настею Каменських

Алла Кудлай: «Хрещениця – це рідна кров по душі.»

Народна артистка України Алла Кудлай зустрілася зі своєю похресницею, співачкою Настею Каменських. Зірка поділилася спільним фото з хрещеницею. Про це пише «Главком» із посиланням на допис фан-сторінки артистки.

Алла Кудлай показалася з найкращою подругою, кумою, співачкою Лідією Каменських. На фото вони позували, обіймаючи одна одну. Поруч із подругами стояла Настя Каменських, яка робила селфі, усміхаючись у камеру.

«Неможливо передати словами ту радість, коли ми нарешті зібралися разом. Це той самий випадок, коли час зупиняється, а серце наповнюється затишком та світлом. Хрещениця – це рідна кров по душі. Кожна наша зустріч –це безцінні миті любові, щирості та непідробних дитячих емоцій. З подругою ми розуміємо одна одну з півслова. Стільки пережито разом, а кожна нова зустріч дарує відчуття дому, де б ми не були...» – йдеться у дописі артистки. Зазначимо, офіційна сторінка Алли Кудлай нині приватна, тож її дописи дублює її фан-акаунт.

фото: Алла Кудлай /Facebook

Під дописом користувачі висловили своє ставлення до зустрічі народної артистки з Настею Каменських. Коментатори нагадали зірці про виступи Каменських російською мовою за кордоном та її партнера, репера Потапа:

«Ага, ну то добре що разом, вставте там про*****на Насті за російську мову на своїх концертах за кордоном...»

фото: Алла Кудлай /Facebook

«Зрадниця! То штани Потапенку знімала у Москві на Мтв, то сказала, що любов головне, а не війна 13 років! Хрінове виховання – непутяща та повна відсутність любові до України!»

Водночас користувачі залишили й позитивні коментарі із захватом від зіркового тріо:

«Красиві, талановиті жінки, будьте щасливі. А хейтери, як вам не соромно».

фото: скриншот Алла Кудлай /Facebook

«Дуже приємно Вас бачити разом! Ви доповнюєте одне одного. Хай Вам щастить!»

Як відомо, Алла Кудлай та Лідія Каменських дружать ще з юних років. Вони разом працювали у Хорі імені Г. Верьовки, згодом жінки стали близькими подругами, а зрештою й кумами. Алла Кудлай похрестила доньку подруги та стала хрещеною мамою Насті Каменських.

«З Лідою Каменських ми працювали у Хорі імені Г. Верьовки, разом виїжджали на гастролі, жили в одній кімнаті. Ділили кусок хліба навпіл. Згодом стали кумами. Я хрещена Насті Каменських», – розповідала Алла Кудлай в одному зі своїх інтервʼю. Нині жінки дружать, їздять на спільні відпочинки та підтримують звʼязок.

До слова, настя Каменських неодноразово потрапляла у скандали через виконання своїх пісень за кордоном російською мовою. Один зі подібних виступів став для Каменських крапкою у її співпраці з ювелірним брендом «Золотий Вік». Бренд достроково припинив співпрацю з Каменських після її заяв про те, що мова не має значення та виконання пісень російською мовою.

До слова, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву та повідомили про розлучення. На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою, де вони розповіли про свої стосунки.

Згодом після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя».Артисти опублікували спільне відео російською мовою в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.