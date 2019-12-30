Alyona Alyona попала в список «50 новых артистов 2020 года»



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В престижном рейтинге певицу разместили на второй позиции

Украинская исполнительница Alyona Alyona попала в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года по версии британского издания The Guardian.

Рэпершу отметили за ее стиль и темы, которые Алена поднимает в своих треках. Alyona Alyona оказалась на втором месте в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian.

«Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша alyona alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его услышат дети. Но ее музыка – ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий – далеко не беззуба. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу», – пишут об украинке авторы ТОПа.

Также журналисты отметили то, что Alyona Alyona читает рэп на украинском, а не на русском - «красивым, мягким, нежным и более поэтическим языком».

В плейлисте от The Guardian творчество Alyona Alyona представлено треком «Пушка». Рядом с ней расположились британская группа Sports Team и американская исполнительница Normani.

Джерело: theguardian.com