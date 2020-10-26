Alyona Alyona призналась, как чувствует себя, когда раздевается до белья



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Рэперша Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Не так давно рэперша позировала в кремовом комлекте нижнего белья и расстегнутом халате.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona недавно снялась в рекламе нижнего белья.

Артистка поделилась, насколько легко и быстро согласилась обнажиться в откровенном снятии, говорится в «Светской жизни». По словам исполнительницы, раздеться ей было несложно, поскольку месседж съемки очень близок звезде.

«Ничего такого сверхъестественного я не показала, это всего лишь тело — у кого-то такое, а у кого-то такое. Я люблю воду, я люблю купаться и я хожу на пляж в купальнике. Возможно, я бы чувствовала себя очень некомфортно, если бы это была обычная реклама белья «соблазнить мужчину». Но поскольку это реклама о том, что прими себя, надевай комфортное белье и ходи, чтобы ничего не терло и не давило. А я, как никто, понимаю в этих штуках, то мне это было близко и я понимала, что мы несем в этот мир и с легкостью пошла и сделала», - призналась артистка.

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