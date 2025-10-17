Головна Скотч Шоу-біз
Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Alyona Alyona та Jerry Heil представляли Україну на Євробачення-2024 в шведському Мальме
фото: Instagram/alyona.alyona.official

Alyona Alyona і Jerry Heil хотіли долучити до своєї команди беквокалістку, яка брала участь в російському пісенному конкурсі на території тимчасово окупованого Криму

Бронзова призерка Євробачення-2024 (спільно з Jerry Heil) співачка Alyona Alyona розповіла про певні обмеження при співпраці з «Суспільним Мовленням», яке займається пісенним конкурсом в нашій країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

За словами Alyona Alyona, при підготовці до Євробачення-2024 вона з Jerry Heil хотіли долучити до команди талановиту беквокалістку. Втім, отримали відмову через те, що дівчина у серпні 2014 році брала участь в конкурсі «Дитяча Нова хвиля». Конкурс проходила в на той час вже окупованій Ялті. Учасниця представляла Україну, була неповнолітньою і рішення за неї приймали батьки.

«І це дуже дивно, бо вона виросла, співає українською і з моменту повноліття нікуди не їздила і ніде не виступала на подібних заходах. Проте не дозволили (взяти її на Євробачення-2024. – «Главком»)», – наголосила Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки).

Alyona Alyona розказала, як вони з Jerry Heil хотіли порушити правила Нацвідбору на Євробачення фото 1
скриншот: Instagram/polyakovamusic

Ім'я дівчини Alyona Alyona розкривати не стала. У 2014-му на російському конкурсі Україну представляли Андрій Бойко, Софія Волошаненко та Марта Рак. Коментар Альони Савраненко з'явився під публікацією співачки Олі Полякової, яка хоче змінити правила Нацвідбору на Євробачення.

Співачка офіційно звернулася до «Суспільного Мовлення» з листом. А також подала заявку на участь в Нацвідборі. За актуальними правилами, вона та всі артисти, які були на території РФ та окупованих територіях з 2014 року, а також в Білорусі після лютого 2024-го, не можуть бути в складі делегації від України. Скоріш за все, заявку Полякової «Суспільне Мовлення» не прийме. Втім ініціатива виконавиці дала старт обговоренням не тільки в музичній індустрії, але і в суспільстві.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Olya Polyakova (@polyakovamusic)

Раніше «Главком» писав, що Україна обрала представника на Дитяче Євробачення-2025.

Теги: Євробачення alyona alyona співачка

