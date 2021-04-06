Супермодель показала, как кормит малыша грудью. Трогательные кадры

Модель примерила пикантный образ

29-летняя модель Эмили Ратаковски наслаждается материнством. Она экспериментирует с образами и демонстрирует их во время прогулок с младенцем.

Для нового аутфита модель выбрала твидовый бело-красный костюм в клетку. Жилет открыл точеные руки Ратаковски, а юбка с высокой посадкой подчеркнула стройную талию Эмили, изгиб ее бедер и стройные ноги. Актриса распустила длинные волосы. Она нанесла на губы нюдовую помаду.

Супруга режиссера села в кресло с крохой на руках. Она распахнула жилет и стала кормить ребенка грудью. «Мой зайка», — подписала кадры Ратаковски.

Подписчики восхитились красотой любимицы. «Так много любви!», «Малыш знает толк в жизни!», «Самая прекрасная мама!», «Зайка-счастливчик!», «Грудастая мамочка», «Родила и стала еще горячее», «Зачетная грудь», — писали фолловеры.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.