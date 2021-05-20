Американская суперзвезда совершила каминг-аут (фото)

Певица будет употреблять по отношению к себе местоимения «они/их»

Американская певица и актриса Деми Ловато идентифицирует себя как небинарная персона — личность, которая не относится ни к мужскому, ни к женскому гендеру. Об этом артистка объявила в соцсетях.

«Я осознала это после долгих лет самоанализа и рефлексии. Я все еще учусь и познаю себя, и я не претендую на звание эксперта или оратора. <…> Я делаю это для тех, кто не может рассказать своим близким о том, кто они есть на самом деле. Пожалуйста, будьте честны и знайте, что я посылаю вам лучи большой любви», — делится Ловато.

Певица говорит, что в будущем собирается использовать по отношению к себе местоимения «они/их». По мнению Ловато, это обращение лучше передает изменчивость ее гендерной идентичности.

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии