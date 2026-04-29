Анастасія Приходько звернулася до українців та тлі мовного скандалу

Приходько заявила, що вона не була здивована реакцією українців на її заяви про мову

Приходько відреагувала на мовний скандал, через який скасували її концерт у Чернівцях

Українська співачка Анастасія Приходько вперше прокоментувала мовний скандал, який розпочався після її дописів у соцмережі Threads. Артистка опублікувала коментар у своєму блозі в Facebook, повідомляє «Главком».

Анастасія Приходько стверджує, що вона не була здивована бурхливою реакцією на її слова про українську та російську мови. Вона також звернулася у своєму дописі до українців із запитаннями.

«Я скажу так, як є. Без сюсюкань. Мене дивує, як легко ми почали жерти своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати. Вам мало справжнього ворога? Чи, може, простіше кидатись на тих, хто поруч – бо вони не відповідають, як треба? Сьогодні вам не так сказали слово – і все, людина вже «не своя», не розмовляє тільки українською значить ворог». Серйозно?» – йдеться в дописі.

Анастасія Приходько вперше прокоментувала мовний скандал, який розпочався після її заяв про мову фото: Анастасія Приходько/Facebook

Співачка зауважила, що вона не може подобатися всім та водночас не збирається відповідати очікуванням інших. Попри заяву про те, що Анастасія Приходько розмовляє не лише українською мовою, але й російською мовою, вона заявила, що підтримує Україну.

«Та поки ви тут міряєтесь «правильністю», ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити. Я не буду всім подобатись. І не збираюсь підлаштовуватись під натовп. Але одне скажу чітко: «Я на своєму місці». І я за свою країну. І якщо для когось цього мало – це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз – це шукати ворогів серед своїх. От прямо зараз – найтупіша», – висловився Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько обурила українців у соцмережі Threads своїми дописами про українську та російську мову. Врешті артистка потрапила в мовний скандал, а згодом її концерт у Чернівцях скасували.

Анастасія Приходько опублікувала допис російською мовою фото: скриншот Threads

Анастасія Приходько опублікувала допис, де написала, що вона розмовляє на «київській російській мові». А згодом виклала новий допис, де заявила, що вона вміє розмовляти й українською мовою теж.