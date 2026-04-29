Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Анастасія Приходько звернулася до українців та тлі мовного скандалу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Приходько заявила, що вона не була здивована реакцією українців на її заяви про мову
фото: Анастасія Приходько/Facebook

Українська співачка Анастасія Приходько вперше прокоментувала мовний скандал, який розпочався після її дописів у соцмережі Threads. Артистка опублікувала коментар у своєму блозі в Facebook, повідомляє «Главком».

Анастасія Приходько стверджує, що вона не була здивована бурхливою реакцією на її слова про українську та російську мови. Вона також звернулася у своєму дописі до українців із запитаннями.

«Я скажу так, як є. Без сюсюкань. Мене дивує, як легко ми почали жерти своїх. Не сперечатись. Не дискутувати. А саме знищувати. Вам мало справжнього ворога? Чи, може, простіше кидатись на тих, хто поруч – бо вони не відповідають, як треба? Сьогодні вам не так сказали слово – і все, людина вже «не своя», не розмовляє тільки українською значить ворог». Серйозно?» – йдеться в дописі.

Співачка зауважила, що вона не може подобатися всім та водночас не збирається відповідати очікуванням інших. Попри заяву про те, що Анастасія Приходько розмовляє не лише українською мовою, але й російською мовою, вона заявила, що підтримує Україну.

«Та поки ви тут міряєтесь «правильністю», ви просто робите роботу за тих, хто реально хоче нас розвалити. Я не буду всім подобатись. І не збираюсь підлаштовуватись під натовп. Але одне скажу чітко: «Я на своєму місці». І я за свою країну. І якщо для когось цього мало – це вже ваша проблема, не моя. Бо найбільша тупість зараз – це шукати ворогів серед своїх. От прямо зараз – найтупіша», – висловився Приходько.

Нагадаємо, Анастасія Приходько обурила українців у соцмережі Threads своїми дописами про українську та російську мову. Врешті артистка потрапила в мовний скандал, а згодом її концерт у Чернівцях скасували.

фото: скриншот Threads

Анастасія Приходько опублікувала допис, де написала, що вона розмовляє на «київській російській мові». А згодом виклала новий допис, де заявила, що вона вміє розмовляти й українською мовою теж.

