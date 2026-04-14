Дружина актора Темляка вперше розкрила статус їхніх стосунків після скандалу з домашнім насиллям

Акторка зізналася, за чим вона сумую з минулих стосунків з Темляком

Український актор-військовий Костянтин Темляк та його дружина акторка Анастасія Нестеренко розірвали стосунки після гучного скандалу зі звинуваченням у домашньому насильстві. Анастасія Нестеренко вперше за довгий час розкрила правду про їхній шлюб та розповіла про статус стосунків з Темляком. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Після того як ексдівчина Костянтина Темляка публічно звинуватила його у домашньому насиллі, актор та його на той момент дружина Анастасія Нестеренко перестали з'являтися на публіці разом. Зрештою, пара не афішувала свої стосунки та не повідомляла про розлучення офіційно.

У своєму недавньому відео Анастасія Нестеренко поділилася думками стосовно стосунків, вона зізналася, що через тривалий час відчула, що сумує за колишнім чоловіком.

«Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою», – зазначила Анастасія Нестеренко. Зокрема, це був перший публічний коментар акторки, де вона дала зрозуміти, що розлучилася з Костянтином Темляком.

Пара одружилася у 2024 році у Харкові, тоді ж Костянтин Темляк поповнив лави ЗСУ. На другий рік подружнього життя Темляк потрапив у скандал. Колишня дівчина актора звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

Про це заявила фотографка Анастасія Соловйова. За її словами, протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

Після цього правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство. За словами правоохоронців, вони порушили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). У межах розслідування також перевіряють можливі факти інших правопорушень.

Згодом адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка.

До слова, Анастасія Нестеренко відреагувала на публічний скандал зі звинуваченнями проти її чоловіка у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Вона заявила, що виступає проти домашнього насильства. За словами Нестеренко, в її стосунках з Темляком фізичного насилля з його боку не було.