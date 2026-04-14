Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дружина актора Темляка вперше розкрила статус їхніх стосунків після скандалу з домашнім насиллям

glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Костянтин Темляк був у шлюбі з Анастасією Нестеренко на момент скандалу
фото: скриншот/Instagram

Акторка зізналася, за чим вона сумую з минулих стосунків з Темляком

Український актор-військовий Костянтин Темляк та його дружина акторка Анастасія Нестеренко розірвали стосунки після гучного скандалу зі звинуваченням у домашньому насильстві. Анастасія Нестеренко вперше за довгий час розкрила правду про їхній шлюб та розповіла про статус стосунків з Темляком. Про це пише «Главком» із посиланням на допис акторки.

Після того як ексдівчина Костянтина Темляка публічно звинуватила його у домашньому насиллі, актор та його на той момент дружина Анастасія Нестеренко перестали з'являтися на публіці разом. Зрештою, пара не афішувала свої стосунки та не повідомляла про розлучення офіційно.

У своєму недавньому відео Анастасія Нестеренко поділилася думками стосовно стосунків, вона зізналася, що через тривалий час відчула, що сумує за колишнім чоловіком.

Дружина Темляка підтвердила про їхнє розлучення
фото: Тiktok/@n.nstrnko

«Я зрозуміла, що колишній чоловік задовольняв мою потребу в подарунках і увазі, тому що я сама собі цього не дозволяю. Я не закриваю цю свою потребу сама. Можливо, я сумую не за ним, не за нашими стосунками, не за собою поруч з ним, а саме за цією своєю закритою потребою», – зазначила Анастасія Нестеренко. Зокрема, це був перший публічний коментар акторки, де вона дала зрозуміти, що розлучилася з Костянтином Темляком.

Пара одружилася у 2024 році у Харкові, тоді ж Костянтин Темляк поповнив лави ЗСУ. На другий рік подружнього життя Темляк потрапив у скандал. Колишня дівчина актора звинуватила його у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої.

Про це заявила фотографка Анастасія Соловйова. За її словами, протягом чотирьох років актор застосовував до неї фізичне та психологічне насильство. За її словами, він підіймав на неї руку, контролював, звинувачував у зрадах та шантажував самогубством. Дівчина стверджує, що мусила дотримуватися жорстких правил, які обмежували її спілкування, зовнішній вигляд та особистий простір.

Після цього правоохоронці почали розслідування за звинуваченнями проти актора Костянтина Темляка. Справу класифіковано як домашнє насильство. За словами правоохоронців, вони порушили кримінальну справу за статтею про домашнє насильство (ст. 126-1 Кримінального кодексу України). У межах розслідування також перевіряють можливі факти інших правопорушень. 

Згодом адвокати Анастасії Соловйової повідомили, що за їхньої участі з фотографинею провели першочергові слідчі дії. Анастасію офіційно визнали потерпілою у кримінальній справі.Також юристи вказали на подвійні стандарти Української кіноакадемії щодо військовослужбовця, актора Костянтина Темляка.

До слова, Анастасія Нестеренко відреагувала на публічний скандал зі звинуваченнями проти її чоловіка у домашньому насильстві та домаганнях до неповнолітньої. Вона заявила, що виступає проти домашнього насильства. За словами Нестеренко, в її стосунках з Темляком фізичного насилля з його боку не було.

Читайте також:

Теги: актор шлюб скандал домашнє насильство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церемонія Оскар 2026 повний список переможців
Оскар-2026: всі переможці найголовнішої кінопремії року
16 березня, 06:18
Майкл Б. Джордан отримав Оскар за найкращу чоловічу роль у фільмі «Грішники»
Оскар-2026. Оголошено ім'я найкращого актора року
16 березня, 04:26
Актор Майкл Бекарі Джордан з нагородою
Найкращий актор-2026 та один із найсексуальніших чоловіків. Що відомо про Майкла Бекарі Джордана
16 березня, 17:46
Депутатка Дніпропетровської обласної ради Олена Чиркова
У Дніпрі депутатка облради назвала дітей з генетичними хворобами «дебілами»: Лубінець відреагував
19 березня, 15:11
Ада Роговцева відвідала вулицю свого чоловіка Степанкова, з яким прожила 46 років у шлюбі
Ада Роговцева показала вулицю, від якої «зірвала серце» (фото)
19 березня, 13:01
Актор театру та кіно Роман Луцький святкує ювілей
Народному артисту Роману Луцькому – 40. Найяскравіші ролі та життєпис актора
20 березня, 10:58
Потап висловився про роботу Сергія Пермана на посаді керівника Палацу «Україна»
«Це я ще все не розказав». Потап після скандалу з концертом Павліка натякнув на інші гріхи керівника Палацу «Україна»
26 березня, 11:58
Брюс Вілліс показався на публіці після святкування 71-річчя
Важкохворий Брюс Вілліс вперше за тривалий час показався на прогулянці в Лос-Анджелесі (фото)
2 квiтня, 16:04
Після друку «Кафки на пляжі» правовласник висунув претензії
«Українського Муракамі» не буде: чому видавництво зупинило роботу над перекладом
9 квiтня, 12:50

Шоу-біз

Дружина актора Темляка вперше розкрила статус їхніх стосунків після скандалу з домашнім насиллям
Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого
Хто замінить Кондратюка в «Караоке на майдані»? Стало відоме ім'я нового ведучого
«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи
«Я була невпевнена із-за того, що донька Ніни Матвієнко». Відома співачка розкрила свої страхи
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
Олена Кравець показала зворушливі кадри з чоловіком-військовим та дітьми (відео)
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
Брітні Спірс почала на лікуванні після арешту за п'яне водіння
Королева Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)
Королева Троєщини дала жартівливі поради, як вижити на роботі після Великодня (відео)

Новини

Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua