«Хотіла стати зіркою». Колишня продюсерка Олі Полякової розповіла про чоловіка, який допомагав майбутній зірці робити перші роки

Ірина Ковальська: «Дядько Олі привів її до мене зі словами: «Ось моя племінниця… Вона хоче стати зіркою»

Експродюсерка співачки Олі Полякової Розалія Романова познайомилася з нею завдяки родичу артистки. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла Ірина Ковальська та розкрила особистість чоловіка, який допомагав Поляковій на початку кар’єри.

Як зазначила Ірина Ковальська, її з Олею Поляковою звів дядько співачки Поляков Сергій Іванович, який мав будівельну фірму. З ним продюсерка познайомилася під час співпраці.

«Нашим дуже успішним бізнес-проєктом став «Вернісаж» – програма, яка протягом п’яти років одночасно виходила на семи каналах. Ми купували ефірний час і висвітлювали комерційні виставки та їхніх учасників. Саме на одній із таких виставок ми познайомилися з дядьком Олі, який мав будівельну фірму. Ми зробили про них сюжет, їм сподобалась наша робота, і так почалася співпраця», – розповіла Ковальська.

Саме тоді дядько Олі Полякової попросив Розалію Романову про допомогу з «розкруткою» співачки.

«На той час ми якраз, робили ремонт у студії, і частину робіт вони допомагали нам закривати «по бартеру». Пізніше дядько Олі привів її до мене зі словами: «Ось моя племінниця… Вона хоче стати зіркою». У неї вже була пісня «Так не бывает», зроблена з Олександром Тищенком, і постало питання зйомок кліпу», – зазначила Розалія Романова.

Згодом дядько Полякової та Розалія домовилися про співпрацю за бартером. Його фірма робила ремонт у її квартирі, а вона допомагала співачці.

«На той момент я щойно купила чотирикімнатну квартиру на Львівській площі, де теж тривав ремонт. Ми домовилися про змішаний формат співпраці: частина розрахунку була бартерною, частина – грошима. Тоді я ще не була продюсером Олі, але вже на старті вона отримала дуже сильний продукт: якісний кліп і професійне портфоліо, бо головним романтичним героєм кліпу був реальний всесвітньо відомий фотограф – Леонід Найдюк, з яким я вже тривалий час була в ділових та дружніх стосунках. Для молодої артистки це була серйозна заявка на майбутнє», – поділилася жінка.

Водночас тоді Ковальська ще не займалася продюсуванням Олі Полякової. Після виходу кліпу, над яким працювала Ковальська, дядько співачки запропонував їй стати продюсеркою Полякової. «На той час ми були виконавцями замовлення. Робота над кліпом тривала декілька місяців: Оля з дядьком прийшли до нас восени 1999 року, а презентували кліп уже у 2000-му. Після цього її дядько сказав: «У вас це добре виходить, а давайте ви будете займатися продюсуванням Олі?». Ми із чоловіком порадились, і погодились», – сказала Ірина Ковальська.

Нагадаємо, 63-річний чоловік української співачки Олі Полякової, бізнесмен Вадим Буряковський розкритикував у своєму інтерв’ю першу продюсерку своєї дружини Ірину Ковальську. Вона відреагувала на публічну критику у свій бік у соцмережах та розказала, як чоловік співачки зруйнував її бізнес.