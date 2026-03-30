Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)

glavcom.ua
Проросійській захід в Японії відвідало близько 100 людей
фото: російське посольство в Японії

Українська сторона очікує на офіційну правову оцінку інциденту, що відбувся у стінах законодавчого органу Японії 

У будівлі парламенту Японії відбувся пропагандистський семінар, на якому була використана символіка терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР». Про це повідомляють японські медіа, інформує «Главком».

Повідомляється, що організатором заходу виступив проросійський активіст Такеюкі Танака, а в самому приміщенні було розгорнуто прапори самопроголошених «республік». Учасники семінару просували наративи про «причини конфлікту в Україні» з позиції Кремля.

Як зазначається, Танака – голова «спільноти російсько-японських добросусідських відносин» та автор книги «Алея ангелів», у якій він висвітлює російську пропагандистську позицію стосовно подій на Донбасі й пише про нібито «злочини України». 

Сам Танака показував фото й відео своєї поїздки на територію самопроголошених «ДНР» і «ЛНР», а також закликав владу Японії «переосмислити» відносини як з Україною, так і з Росією.

На семінарі були присутні ексдепутати Японії, політики, військові й журналісти
фото: посольство Японії

Крім того, на фоні прапорів невизнаних «ДНР» і «ЛНР» на заході виступив посланець посольства РФ Кузнєцов, який «виклав причини конфлікту в Україні», виправдовував початок Росією війни й говорив про російську версію подій на фронті.

Зауважимо, що захід відбувся у приміщенні, призначеному для зустрічей депутатів, що викликало хвилю обурення.

Українське дипломатичне відомство та представники Верховної Ради вже звернули увагу на цей інцидент. Очікується, що японська сторона надасть правову та політичну оцінку факту використання державної установи для популяризації терористичних символів.

Варто нагадати, що Японія є одним із ключових партнерів України в Азії, що надає значну гуманітарну та фінансову допомогу. У 2024 році Україна та Японія уклали двосторонню безпекову угоду, яка діє протягом 10 років.

«Главком» писав, що уряд Японії виділив 6,2 млрд японських єн (приблизно 41 млн дол. США) на першочергові потреби України у сфері відбудови. Фінансування передбачає підтримку критичної інфраструктури, охорони здоров’я, аграрного сектору та суспільного мовлення.

Йдеться про надання грантової допомоги для реалізації п’ятої фази Програми екстреного відновлення. Зазначається, що новий етап фінансування спрямований на зміцнення стійкості критичної інфраструктури та підтримку соціально значущих секторів. Кошти розподілятимуться через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Передбачено чотири пріоритетні напрямки: муніципальна інфраструктура, охорона здоров’я, підтримка агросектору та підтримка суспільного мовлення.

Скандал у Токіо: у парламенті Японії відбувся захід із прапорами «ДНР» та «ЛНР» (фото)
