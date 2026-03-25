«Газпром» і «Роснєфть» причетні до депортації українських дітей: дослідження

Російські компанії допомагали вивозити або перевиховувати щонайменше 2158 дітей з окупованих територій України

Російські державні енергетичні гіганти «Газпром» і «Роснєфть» безпосередньо причетні до перевезення і політичної індоктринації тисяч українських дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження лабораторію гуманітарних досліджень Єльського університету.

Російські енергетичні гіганти, а також їхні дочірні підприємства сприяли перевезенню та/або перевихованню щонайменше 2158 дітей з окупованих Росією територій України між 2022 і 2025 роками.

У звіті названо шість таборів у Росії й на окупованих українських територіях, куди вивозили дітей. Серед них – заклади, що належать дочірнім компаніям «Газпрому». Дослідники наголошують, що ці зусилля є частиною ширшої, систематичної кампанії.

Як зазначають автори звіту, дітей із Донецької, Луганської і Запорізької областей України перевозили до таборів, де вони стикалися з проросійськими ідеями, а в деяких випадках – з мілітаризованою діяльністю, яку описували як «патріотичне виховання».

Дочірні компанії і профспілки «Газпрому» допомагали організовувати транспорт, видавали ваучери до таборів і сприяли заходам, визначеним як «перевиховання», що включає просування проросійських наративів і применшення української ідентичності.

Дослідники ідентифікували 44 організації, пов’язані з цією діяльністю. У звіті йдеться про те, що 80% з них наразі не перебувають під санкціями США чи Європи.

Нагадаємо, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні назвала депортації та перевезення українських дітей, якими займається Російська Федерація як держава-агресор, злочинами проти людяності та воєнними злочинами.

У звіті йдеться про те, що слідчі перевірили докази депортації або переміщення щонайменше 1205 дітей із п’яти областей України до Росії або на окуповані нею території. Ці факти дозволили зробити висновок про воєнні злочини депортації та примусового перевезення дітей.

Також комісія встановила, що російська влада систематично не повідомляла батькам або законним опікунам про місцеперебування дітей і створювала перешкоди для їх повернення. Натомість дітей намагалися влаштовувати на тривале проживання в сім’ях або установах на території Росії.