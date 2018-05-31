Анджелина Джоли готовится снова стать мамой
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Правда, только на экране
Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо сыграют в приключенческом фэнтези «Уходи» (Come Away).
Фильм станет приквелом сразу двух сказочных историй – «Алисы в стране чудес» и «Питера Пэна».
По сюжету Алиса и Питер Пэн – родные брат с сестрой, которые после смерти старшего брата пытаются вытащить своих родителей (Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) из бездны отчаяния. В конечном итоге им придется выбирать между реальным миром и воображаемым. Как мы знаем, дети отдали предпочтение Стране чудес и Неверлэнду.
Съемки картины «Come Away» под руководством Бренды Чепмен («Храбрая сердцем») пройдут в Великобритании и Лос-Анджелесе.
Напомним, что Анджелина Джоли сейчас как раз находится в Соединенном Королевстве на съемках «Малефисенты 2».
Джерело: Киноафиша