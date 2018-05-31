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    Анджелина Джоли готовится снова стать мамой

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    Анджелина Джоли с детьми - Анджелина Джоли готовится снова стать мамой
    Анджелина Джоли с детьми

    Правда, только на экране

    Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо  сыграют в приключенческом фэнтези «Уходи» (Come Away).

    Фильм станет приквелом сразу двух сказочных историй – «Алисы в стране чудес» и «Питера Пэна».

    По сюжету Алиса и Питер Пэн – родные брат с сестрой, которые после смерти старшего брата пытаются вытащить своих родителей (Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоуо) из бездны отчаяния. В конечном итоге им придется выбирать между реальным миром и воображаемым. Как мы знаем, дети отдали предпочтение Стране чудес и Неверлэнду.

    Съемки картины «Come Away» под руководством Бренды Чепмен («Храбрая сердцем») пройдут в Великобритании и Лос-Анджелесе.

    Напомним, что Анджелина Джоли сейчас как раз находится в Соединенном Королевстве на съемках «Малефисенты 2». 

    Джерело: Киноафиша

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