Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Олексій Согомонов служить у ЗСУ від початку повномаштабного вторгнення
фото: Алексей Согомонов/Facebook
Військовий поділився своїм фото зі служби

Продюсер гурту «Бумбокс» Олексій Согомонов, який служить у лавах ЗСУ, поділився історією з фронту. Військовий розповів, як йому вдалося власноруч збити російський дрон за допомогою кулемета. Про це пише «Главком» із посиланням на допис військового у Facebook.

За словами Олексія Согомонова, він перебував на позиції один. Тоді він помітив шахед, який вирішив ліквідувати самотужки. Врешті за близько 14 пострілів із кулемета військовому вдалося збити російський дрон. Олексій Согомонов зазначив, що факт збиття підтвердлило командування. А він отримав порядку від командира та штабу за успішне збиття ворожого дрона.

«Збив сьогодні шаху. Так вийшло, що був сам на позиції. Дав 12 чи 14 пострілів із Браунінга й насипав з арки у хвіст. Є офіційне підтвердження і подяка від командира і штаба. Це 5 чи 6, я вже заплутався у МВГ Верба і якась там у всього підрозділу. Дякую побратимам за респект, без вас би цього не трапилось. Служу народу України», – написав Согомонов.

Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета фото 1
фото: Алексей Согомонов/Facebook

Продюсер-воїн збив один із шахедів під час масштабної атаки Росії по мирним містам України, яка почалася зранку 13 травня. Тоді ворог запустив по Україні сотні шахедів.

Олексій Согомонов долучився до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
Олексій Согомонов долучився до ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення
фото: Алексей Согомонов/Facebook

Як відомо Олексій Согомонов служить у Мобільній вогневій групі «Верба», військові відповідають за протиповітряний захист неба України. До ЗСУ Согомонов долучився на початку повномасштабного вторгнення, у війську продюсер має позивний Бумбокс.

Нагадаємо, лідер українського гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк також служить в ЗСУ. Андрій Хливнюк поділився результатами благодійного туру, з яким він об'їздив п'ять країн. Ледь не на кожному з 17 концертів музиканти проводили благодійні аукціони. Так їм вдалося зібрати понад 5 мільйонів на пікапи та дрони для ЗСУ.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна військові Бумбокс шоубіз

Jonas Lovv – артист, який обійшов Олександра Рибака. Інтерв’ю з представником Норвегії на Євробаченні-2026
Продюсер гурту «Бумбокс» розповів, як самотужки збив шахед із кулемета
Другий півфінал Євробачення 2026: де та коли дивитися трансляцію
Дружина режисера, якого тримають у СІЗО сьомий місяць, звернулася до правоохоронців
Пограбування у серці Лондона та повернення юного Тома Круза через 40 років. Кінопрем'єри тижня
Соломія Вітвіцька розкрила стать майбутньої дитини (відео)
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
