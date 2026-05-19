Чи перейде Оля Полякова в нішу шансону після успіху «Вадіка»? Продюсер співачки дав прогноз

Ясинський про пісню «Вадік», яка змінила уявлення про Олю Полякову: «Поки що ми сприймаємо це як жарт»

Скандальне інтерв'ю чоловіка української співачки Олі Полякової – Вадима Буряковського, стало поштовхом для команди співачки, щоб написати новий хіт. Після гучного успіху пісні «Вадік» шанувальники Полякової почали активно обговорювати, чи не вирішила співачка остаточно перейти у жанр поп-шансону. Втім, продюсер артистки Михайло Ясинський в інтерв'ю «Главкому» заявив, що поки команда ставиться до цього радше як до творчого експерименту.

«Ми робимо те, що подобається нашій аудиторії. Якщо такий запит існує, то, можливо, зробимо ще щось у такому стилі й подивимося. Поки що ми сприймаємо це як жарт на тему інтерв’ю, яке стало мемом», – пояснив Ясинський.

Також продюсер прокоментував тему українського шансону та заявив, що цей жанр насправді існує й має свою аудиторію, хоча багатьом може здаватися інакше.

«Все є. Відкрийте TikTok. Через війну індустрія не може створювати навколо себе повноцінну інфраструктуру різних жанрів, тому нам здається, що чогось не існує. Але якщо ви чогось не бачите – це не означає, що цього не існує», – зазначив він.

Нагадаємо, співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Артистка вирішила записати новий трек на тлі обговорення інтерв’ю свого чоловіка Дмитру Гордону, яке стало вірусним у мережі.

Після свого інтерв'ю Вадим Буряковський викликав безліч обговорень у мережі. Зокрема, його заяви про ведучу Машу Єфросиніну та її родину змусили Олю Полякову публічно вибачитися за свого чоловіка. В інтерв’ю Дмитру Гордону Вадим Буряковський розповів про своє ставлення до подруги своєї дружини Маші Єфросиніної та назвав її чоловіка «мажором»

До слова, Оля Полякова несподівано здивувала шанувальників новим творчим образом та запуском провокативного музичного проєкту TheNogi. Артистка не лише змінила стиль, а й заявила про паузу у своїй звичній кар’єрі в Україні.