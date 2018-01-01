Тем временем, многие уже давно заметили, что Мелания Трамп явно не сильно счастлива в роли первой леди. Подчеркнутая холодность семейной пары на публике тоже не могла остаться незамеченной. Именно поэтому нашлись и сторонники версии об изменах президента, даже несмотря на отсутствие конкретных доказательств.
Напомним, что компания Endeavor Content приобрела права на экранизацию книги американского журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе», которая посвящена первому году правления нынешнего президента США.