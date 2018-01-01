Об этом известный журналист Майкл Вулфф рассказал в эфире одной из программ

Майкл Вулфф выпустил биографию Дональда Трампа. Книгу он назвал так: «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». В эфире одной из недавних программ автор нашумевшего издания сделал сенсационное заявление: по его словам, сейчас у президента США яркий роман на стороне! [READ_MORE]



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Об этом известный журналист Майкл Вулфф рассказал в эфире одной из программ

Майкл Вулфф выпустил биографию Дональда Трампа. Книгу он назвал так: «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа». В эфире одной из недавних программ автор нашумевшего издания сделал сенсационное заявление: по его словам, сейчас у президента США яркий роман на стороне!

Кроме этого, Майкл заявил, что он многое может рассказать о нынешнем президенте Америке, но за неимением однозначных доказательств предпочитает молчать. Впрочем, в пользу версии об измене Трампа жене он тоже не смог привести весомых аргументов.

Тем временем, многие уже давно заметили, что Мелания Трамп явно не сильно счастлива в роли первой леди. Подчеркнутая холодность семейной пары на публике тоже не могла остаться незамеченной. Именно поэтому нашлись и сторонники версии об изменах президента, даже несмотря на отсутствие конкретных доказательств. Напомним, что компания Endeavor Content приобрела права на экранизацию книги американского журналиста Майкла Вулффа «Пламя и ярость. Внутри Белого дома при Трампе», которая посвящена первому году правления нынешнего президента США.

Джерело: graziamagazine.ru