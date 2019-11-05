Брэд Питт нежно обнимается с родителями в аэропорту: фото папарацци



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Брэд Питт

55-летний актер совершил редкий визит домой

Легендарный голливудский актер Брэд Питт провел время с семьей. Обладатель «Оскара» приехал в родной город Спрингфилд штата Миссури. Актер провел три дня с родителями, братом Дагом, сестрой Джулией и племянниками. В кругу родных Питт отпраздновал 53-летние Дага. Практически все время Брэд провел в просторном доме, который его отец построил в 2005 году, чтобы принимать детей и внуков.

Питта заметили в местном аэропорту, когда он возвращался на частном самолете в Лос-Анджелес. 79-летняя мама Джейн и 78-летний отец Уильям приехали, чтобы лично проводить звездного сына. Брэд был одет в темные спортивные брюки, серый джемпер, светлую ветровку, кроссовки. В руках актера также оказалась кремовая ковбойская шляпа, которую он перед отлетом заменил на черную кепку. Образ довершили солнцезащитные очки, сообщает Daily Mail.