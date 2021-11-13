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    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни

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    Певица Бритни Спирс - Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни
    Певица Бритни Спирс
    instagram.com/britneyspears/

    Артистка прокомментировала окончание опекунства

    Американская поп-звезда Бритни Спирс высказалась о решении суда об окончании опекунства над ней. Она опубликовала несколько постов об этом событии в социальной сети Instagram.

    Артистка прокомментировала окончание многолетнего опекунства отца Джейми Спирса над ней. Она назвала этот момент «лучшим днем в своей жизни». Певица также разместила видео, на котором ее поклонники празднуют решение суда.

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    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни
    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни
    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни
    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни
    instagram.com/britneyspears/

    «Боже мой, я так люблю своих фанатов, это безумие! Думаю, я буду плакать до конца дня! Это самый лучший день в моей жизни», — подчеркнула она. В следующей публикации певица написала, что не может поверить в случившееся.

    Ранее в США вступило в силу решение об отмене 13-летнего опекунства Джейми Спирса над своей дочерью, певицей Бритни Спирс. «Поверенный Бритни Мэтью Розенгарт только что прибыл в здание суда... он широко улыбнулся и был встречен аплодисментами сторонников Бритни», — отмечается в онлайн-трансляции из зала суда.

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    Теги: знаменитости шоу-бизнес
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    Бритни Спирс назвала разрыв с отцом лучшим днем в жизни