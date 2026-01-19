Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»

Кажанна стверджує, що лейбл намагається змусити її підписати нові документи

Український музичний простір сколихнув новий гучний конфлікт. Співачка Кажанна (Ганна Макієнко) публічно заявила про намір розірвати співпрацю з лейблом Nova Music, співзасновницею якого є Яна Шемаєва, відома як Jerry Heil. Артистка відкрито назвала умови своєї угоди «рабськими» та звинуватила команду лейбла у шантажі. За словами Кажанни, рішення винести конфлікт у публічну площину стало вимушеним кроком через ігнорування її запитів у особистих діалогах із менеджментом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кажанну.

Кажанна заявила про «рабський контракт»

Співачка наголосила, що її головна вимога – остаточне припинення дії контракту без додаткових фінансових чи юридичних умов, які вона вважає неприйнятними.

«Я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують», – заявила артистка у своєму зверненні.

Кажанна стверджує, що лейбл намагається змусити її підписати нові документи, використовуючи заборгованість по виплатах як важіль тиску.

Хоча співачка підкреслила, що не має на меті «публічне цькування» Jerry Heil, вона зазначила, що ніякі ключові рішення на лейблі не ухвалюються без відома його засновниці.

«Яну я згадала тому, що все ж нічого не відбувається без згоди «верхівки», – пояснила Кажанна.

Вона також додала, що цей розголос не є спробою завадити Jerry Heil у підготовці до чергового етапу Нацвідбору на Євробачення-2026, а лише способом отримати зворотний зв'язок від команди.

Основний меседж Кажанни полягає у необхідності реформування українського шоубізнесу. Вона висловила розчарування тим, що нові проєкти використовують застарілі методи роботи.

«Моя мета – аби індустрія змінилася, а не зʼявлялися лейбли, які називають себе Nova і співають стару пісеньку шоубізу 2000-х», – резюмувала співачка.

Реакція Nova Music: позиція лейбла щодо розриву

Лейбл Nova Music оприлюднив офіційну заяву, у якій підтвердив дострокове припинення співпраці з Кажанною. Команда зазначила, що ще наприкінці 2025 року сторони дійшли висновку, що умови співпраці не задовольняють обидві сторони.

«Наприкінці осені 2025 року ми дійшли висновку, що поточні умови співпраці більше не задовольняють обидві сторони, і розпочали обговорення подальших кроків. У грудні відбулася особиста зустріч, під час якої ми детально проговорили всі нюанси завершення співпраці та спільно ухвалили рішення запустити процедуру дострокового розірвання контракту. Окремо ми домовились завершити цей процес у січні та вийти з публічною комунікацією в той самий місяць, погодившись із поваги один до одного не коментувати ситуацію до офіційного оголошення», - зазначили у лейблі.

За час роботи лейбл інвестував значні кошти та ресурси. Кажанна стала обличчям великих брендів (Adidas, Prom.ua, Eva.ua), записала альбом та 13 треків. Проєкт ще не вийшов у фінансовий «плюс».

Лейбл наголошує: «При цьому ми ніколи не вимагали і не вимагаємо фінансової компенсації від артистки. Також ніколи не посягали і не посягаємо на авторські права Кажанни. Водночас у публічному просторі лунають звинувачення на нашу адресу, які не відповідають дійсності».

