Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Серед гостей премії «Ґреммі» була співачка Леді Гага
Найпрестижнішу музичну премію «Ґреммі» відвідало чимало відомих співачок

У США відбулася 68-ма церемонія музичної премії «Ґреммі-2026». Захід відвідали найпопулярніші зірки Голлівуду та американського шоубізу. На червоній доріжці деякі співачки вразили гостей своїми незвичайними та водночас провокативними образами. Саме сукні виконавиць стали прикрасою вечора. «Главком» зібрав найяскравіші виходи зірок на черновому хіднику «Ґреммі-2026».

Чаппелл Роан

Чаппелл Роан вразила цьогорічне «Ґреммі» своїм відвертим вбранням
27-річна американська співачка Чаппелл Роан вразила цьогорічне «Ґреммі» своїм відвертим вбранням. Чаппелл Роан з’явилася на заході у сукні від французького бренда Mugle. Зірка одягла на червону доріжку бордову сукню з легкої тканини, яка трималася лише на її грудях, тож бюст співачки був повністю оголеним.

Водночас під час інтерв’ю зірка накинула на плечі прозору накидку. На сцені премії Чаппелл Роан з'явилася в більш закритому вбранні. За версією «Ґреммі» співачку визнали найкращим новим артистом у 2025 році. Цього року її номінували на в основних поп-категоріях за свій хіт The Subway.

Кароль Джі

Кароль Джі позувала перед камерами у блакитній прозорій сукні
Ще одним епатажним образом публіку на доріжці «Ґреммі» вразила колумбійська співачка Кароль Джі. Зірка позувала перед камерами у блакитній прозорій сукні. Мережею розлетілися фото її образу, зокрема коли зірка поверталася до фоторепортерів спиною. Прозору сукню Кароль Джі доповнив довгий шлейф. Щодо зачіски, то Кароль Джі надала перевагу хвилястому волоссю.

Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки фото 1
Кароль Джі була номінована на найкращий латиноамериканський поп-альбом за альбом Tropicoqueta. Відомо, що співачка також буде ведучою на вечірній церемонії.

Сабріна Карпентер

Сабріна Карпентер з’явилася на публіці у витонченій сукні від всесвітнього бренду Valentino
Червону доріжку «Ґреммі-2026» відвідала й американська акторка і співачка Сабріна Карпентер. Вона з’явилася на публіці у витонченій сукні від всесвітнього бренду Valentino. Сукня Сабріни прикрашена вишивкою та навіть бісероплетінням. Водночас сукня поєднує у собі пишну спідницю та корсет, що підкреслює фігуру співачки.

Також образ зірки прикрасила акуратна та гарна укладка та деякі аксесуари. На «Ґреммі» Сабріна Карпентер отримала шість номінацій, за її альбоми «Man’s Best Friend» та пісню року за «Manchild». Співачка мала виступ на церемонії.

Квін Латіфа

Квін Латіфа показалася на червону хіднику у чорній атласній сукні
Американська співачка та реперка Квін Латіфа показалася на червоному хіднику у чорній атласній сукні з яскравою білою накидкою. Плечі виконавиці вкрили великі білі рюші, що стали перлиною її образу. Квін Латіфа також стала однієї зі співачок, що виступили на сцені музичної премії.

Теяна Тейлор

Теяна Тейлор також вийшла на червону доріжку «Ґреммі» у срібній сукні від бренду Tom Ford
Американська співачка та композиторка Теяна Тейлор також вийшла на червону доріжку «Ґреммі» у срібній сукні від бренду Tom Ford. Сукня мала асиметричний дизайн та значні вирізи, що підкреслили стегна та талію співачки. Також образ Теяни Тейлор прикрасили золоті та діамантові прикраси з колекції Icons від Tiffany & Co.

Шерилін Саркісян (Шер)

Найвідвертіші образи «Ґреммі-2026». Які сукні одягли голлівудські співачки фото 2
«Греммі» відвідала 79-річна американська співачка Шер. На сцену премії співачка вийшла у нестандартній сукні зі шкіряними елементами. Довгі шкіряні стрічки обгорнули ноги зірки, а під шкіряними елементами виднілася гіпюрова основа сукні. Також співачка одягла чорні підбори. Поява 79-річної ікони після 18 років відсутності на сцені премії викликала тривалі овації.

Леді Гага

Леді Гага позувала у готичній сукні з чорного пір’я
«Ґреммі-2026» не пройшло без популярної співачки Леді Гаги. Артистка отримала нагороду Найкращий вокальний поп-альбом Mayhem, а також найкращий танцювальний поп-запис Abracadabra.

На червоній доріжці Леді Гага позувала у готичній сукні з чорного пір’я, що підкреслює її яскраву та особливу творчість. Сукні з пір'ям мала довгий шлейф та високий комірець, що додав виразності образу Гаги. Співачка зібрала волосся у стриману зачіску та підкреслила свою сукню темним макіяжем.

Нагадаємо, 68-ма церемонія вручення премії «Ґреммі», найвищої нагороди в музичній індустрії, відбулася в неділю. Її транслювала телекомпанія CBS, а ведучим був Тревор Ноа. «Главком» повідомляв повний перелік переможців.

