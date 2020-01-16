Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)



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В объективе мужа беременная Эшли чувствует себя максимально уверенно

Звезда порадовала поклонников откровенной фотосессией

Совсем скоро 32-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм впервые станет мамой: модель находится на последнем месяце беременности и с нетерпением ждет появления сына на свет. На протяжении всего срока Эшли много фотографировалась и старалась запечатлеть любые изменения в своем теле.

В этом Грэм помогает ее муж Джастин Эрвин - именно в его объективе беременная Эшли чувствует себя максимально уверенно и позволяет себе полностью обнажиться. Буквально несколько часов назад Грэм поделилась очередным смелым кадром, на котором предстает полностью без одежды.

«Вне себя от волнения перед встречей с тобой, маленький человек», – подписала этот снимок Эшли.