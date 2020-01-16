  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

    • Розсилка
    <p>В объективе мужа беременная Эшли чувствует себя максимально уверенно</p> <div></div> - Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

    В объективе мужа беременная Эшли чувствует себя максимально уверенно

    Звезда порадовала поклонников откровенной фотосессией

    Совсем скоро 32-летняя модель плюс-сайз Эшли Грэм впервые станет мамой: модель находится на последнем месяце беременности и с нетерпением ждет появления сына на свет. На протяжении всего срока Эшли много фотографировалась и старалась запечатлеть любые изменения в своем теле.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)
    Эшли Грэм снялась полностью обнаженной на последнем месяце беременности (фото)

    В этом Грэм помогает ее муж Джастин Эрвин - именно в его объективе беременная Эшли чувствует себя максимально уверенно и позволяет себе полностью обнажиться. Буквально несколько часов назад Грэм поделилась очередным смелым кадром, на котором предстает полностью без одежды.

    «Вне себя от волнения перед встречей с тобой, маленький человек», – подписала этот снимок Эшли.

     Читайте также: Сальма Хайек рассказала, как из-за слишком пышных форм на ней лопнуло платье перед «Оскаром»

     

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ