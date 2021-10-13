Часто думает о самоубийстве. Алина Паш заявила о проблемах со здоровьем

Артистка страдает от депрессий

Известная украинская певица Алина Паш в своем Инстаграме рассказала, у нее есть проблемы с психологическим здоровьем и она нередко думает о самоубийстве. Об этом звезда написала на своей странице в Instagram, признавшись, что ей очень сложно говорить об этом.

«Чаще всего я подобное писала в свои дневники. Там еще много жутких рисунков. Вчера был День ментального здоровья, который обернулся для меня абсолютно противоположным. Восемь лет я пытаюсь заставить себя до конца разобраться в своей "проблеме" и не довожу терапию до конца. По разным причинам. Имею ощущение, будто я, как маятник, что на этапе "у вас на радаре трещина", красные фонарики подмигивают, а я почему-то тупо готовлюсь к своему 26 апреля, чтобы лупануть и замолчать мыслями навсегда. Суицидальный гнусный голос внутри, который говорит: "Да пусть оно все горит ярко, будет красиво и муки непонимания себя и всего вокруг наконец-то закончатся, поэтому сделай это драматично!», — диктует наихудший сценарий и я почему-то его принимаю", — призналась исполнительница.

Реперша добавила, что в ее жизни не было больших трагедий, только смерть двоюродной сестры, у нее хорошие отношения с семьей и еще довольно успешна. Впрочем, несмотря на достижения, она все равно чувствует себя «лохмотьем, которое не может найти своего действия».

«Не покидает ощущение "я не там и не с теми" или "меня вообще не должно быть". Я не могу найти понимание в отношениях, выбирая каких-то искалеченных чуваков ментально. Затем мы вместе, как два зомби, убиваемся. И этот сценарий повторяется, что порождает во мне паранойю во всех ее худших истоках. Я устала. За**алась. Не понимаю с чего вновь начать, чтобы разорвать этот круг», — добавила артистка.

Певица отметила, что не принимает наркотики, занимается физическими упражнениями, полноценно спит, питается, а также работает со специалистами. Впрочем, депрессивное состояние каждый раз к ней возвращается.

Ранее «Скотч» сообщил, что Сергей Бабкин удивил поразительным сходством со звездой сериала.

Сергей Бабкин сравнил не только новые фотографии, но и фото его и Ли Джон-джэ в молодости.

«В комментариях написали, что я похож на актера из популярного сериала "Игра в кальмара". А вы как считаете? Похож? И как вам сериал? Кто смотрел? P.S. Исполнителя главной роли зовут Ли Джон-Джэ, кстати», – поделился Бабкин.