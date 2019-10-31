Дело о сексуальных домогательствах против Кевина Спейси закрыли из-за смерти истца



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Кевин Спейси

Ранее массажист утверждал, что Спейси домогался его во время сеанса массажа в октябре 2016 года

Окружной прокурор Лос-Анджелеса прекратил дело о сексуальных домогательствах в отношении Кевина Спейси из-за смерти истца, сообщает CBS News.

«Утверждения о сексуальном насилии не могут быть доказаны без участия жертвы. Поэтому дело закрыто», – приводит издание слова представителя прокурора.

Человек, который в иске значился как Джон Доу, утверждал, что в октябре 2016 года Спейси дважды потрогал его за гениталии. Это произошло во время сеанса массажа у актера дома, утверждал истец. Иск был подан в сентябре 2018 года, защита Спейси протестовала из-за анонимности обвинителя. Спустя год стало известно, что мужчина умер.

В июле было прекращено еще одно дело против Спейси. Истец воспользовался правом не свидетельствовать против себя, гарантированным пятой поправкой Конституции, и отозвал свой иск. В ходе процесса выяснилось, что молодой человек мог удалить сообщения и снимки, которые имели отношение к делу. Речь идет о событиях 2016 года – Спейси якобы домогался в одном из баров Нантакета 18-летнего юноши, сына местной телеведущей Хезер Анру.

Полиция Лондона расследует еще одно обвинение в отношении Спейси, но никаких подробностей об этом нет, отмечает CBS News. Известно, что актера в домогательствах обвиняли актеры театра «Олд Вик», где он был художественным руководителем на протяжении 11 лет.

Спейси обвиняли в домогательствах несколько десятков человек. Все началось с заявления звезды «Мистера Робота» Энтони Раппа, который в октябре 2017 года заявил, что стал жертвой харассмента со стороны актера. Спейси извинился перед Раппом в письменной форме, заявил, что не помнит той встречи, и совершил каминг-аут.

Несмотря на то что до реального суда ни одно из обвинений пока не дошло, секс-скандал стоил Спейси карьеры. Netflix спешно расторг контракт с актером на съемки «Карточного домика», а режиссер Ридли Скотт вырезал сцены с ним из своего фильма «Все деньги мира».

Джерело: Esquire