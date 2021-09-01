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    День знаний. Гройсман похвастался сыном-пятикласником (фото)

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    Владимир Гройсман с сыном - День знаний. Гройсман похвастался сыном-пятикласником (фото)
    Владимир Гройсман с сыном
    instagram.com/volodymyrgroysman/

    Гройсман – отец троих детей

    Сегодня, 1 сентября, 43-летний экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Инстаграме селфи, на котором запечатлен вместе со своим сыном Давидом.

    «Первый раз в пятый класс», – подписал он фото.

    instagram.com/volodymyrgroysman/
    instagram.com/volodymyrgroysman/

    Пользователи сети в комментариях отметили сходство между отцом и сыном.

    Напомним, Гройсман вместе с женой Еленой воспитывает дочерей Юлию и Кристину, а также сына Давида.

    Также сегодня в первый класс пошел младший сын Ирины Билык.

    Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

    Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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    Теги: дети звезд Владимир Гройсман
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    День знаний. Гройсман похвастался сыном-пятикласником (фото)