День знаний. Гройсман похвастался сыном-пятикласником (фото)

Гройсман – отец троих детей

Сегодня, 1 сентября, 43-летний экс-премьер-министр Украины Владимир Гройсман опубликовал в своем Инстаграме селфи, на котором запечатлен вместе со своим сыном Давидом.

«Первый раз в пятый класс», – подписал он фото.

instagram.com/volodymyrgroysman/

Пользователи сети в комментариях отметили сходство между отцом и сыном.

Напомним, Гройсман вместе с женой Еленой воспитывает дочерей Юлию и Кристину, а также сына Давида.

Также сегодня в первый класс пошел младший сын Ирины Билык.

Ранее «Скотч» сообщал, что звезда «Викингов» с украинскими корнями посетила киевский «Пласт».

Соответствующие фото она опубликовала на личной странице в Instagram. «Так замечательно воссоединиться со своей украинской детской скаутской группой «Пласт». Спасибо за такой теплый прием!», – написала Кэтрин в посте

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