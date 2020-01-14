Дэниел Рэдклифф рассказал, как его приняли за бездомного



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«Я ничего не понял. Я же был хорошо одет! Наверное, надо чаще бриться», – прокомментировал ситуацию актер

Актер просто ждал на улице свою девушку, которая зашла в магазин

Звезда «Гарри Поттера», заработавший за съемки многосерийного фильма десятки миллионов долларов британский актер Дэниел Рэдклифф рассказал смешную историю на вечернем шоу Грэма Нортона.

Однажды незнакомец не просто не узнал одного из самых высокооплачиваемых актеров, но и принял его за бездомного.

«Моя девушка зашла в магазин, а я остался с собакой на улице. Было очень холодно. Я был в толстовке и пальто и подумал, что собаке, должно быть, холодно. Встал на колено и начал активно гладить пса, чтобы его согреть. Тут вижу, на меня глазеет парень. Смотрит и улыбается. Я тоже ему улыбнулся и снова переключился на собаку.

Парень отошел, но тут же вернулся. Он подошел и сунул мне через плечо пятидолларовую купюру. И сказал мне: «Иди купи себе кофе, приятель», – поделился историей Дэниел и заставил рассмеяться весь зал и ведущих.

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