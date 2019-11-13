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    Шоу-биз

    Disney стал предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах «Дамбо» и «Леди и бродяга»

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    <p>Большой дисклеймер появляется на экранах перед трансляцией &laquo;Леди и бродяги&raquo;, &laquo;Книги джунглей&raquo;, &laquo;Дамбо&raquo;</p> - Disney стал предупреждать зрителей о расизме в мультфильмах «Дамбо» и «Леди и бродяга»

    Большой дисклеймер появляется на экранах перед трансляцией «Леди и бродяги», «Книги джунглей», «Дамбо»

    Мультфильм 1955 года «Леди и Бродяга» ранее подвергался критике за песню сиамских кошек Си и Ам, которая воплощала предрассудки о жителях Сиама

    Стриминговый сервис Disney+, который начал работу 12 ноября, уже преподнес зрителям сюрприз. Многие с удивлением обнаружили, что теперь компания предупреждает о наличии расизма в своих мультфильмах. Большой дисклеймер появляется на экранах перед трансляцией «Леди и бродяги», «Книги джунглей», «Дамбо» и многих других анимационных фильмов.

    «Мультфильм, который вы собираетесь посмотреть, может содержать этнические и расовые предрассудки, которые раньше были нормой в американском обществе. Эти предубеждения были и остаются ошибочными. Несмотря на то, что такие взгляды сейчас неуместны, здесь они представлены в первозданном виде, поскольку показать их иначе – значит сделать вид, что этих стереотипов никогда не существовало», - отмечается на сервисе.

    Так, мультфильм 1955 года «Леди и Бродяга» ранее подвергался критике за песню сиамских кошек Си и Ам, которая воплощала предрассудки о жителях Сиама: герои исполняли ее с выраженным азиатским акцентом, неправильно строили предложения, обещали «остаться, если им понравится» в чужом жилище и тонко намекали, что будут добывать себе пропитание разбоем. Весной стало известно, что из ремейка «Леди и Бродяги», премьера которого состоялась 12 ноября, эту песню убрали, поскольку азиатские персонажи представлены злыми и лицемерными, что явно обусловлено ксенофобией 50-х годов в США.

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