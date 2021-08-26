До слез. Билык трогательно почтила память покойных звезд украинского шоу-бизнеса (видер)

Исполнительница почтила память самого Кузьмы Скрябина, ведущего Игоря Пелыха, хореографа Григория Чапкиса, актрисы Марины Поплавской и других

«Украинская Мадонна» Ирина Билык активно ведет свой аккаунт в Instagram, радуя многочисленных поклонников свежими постами из творческой и личной жизни.

Недавно 51-летняя знаменитость выставила отрывок своего выступления на концерте шоу «Квартал 95», посвященному 30-летию Независимости Украины.

Так, артистка перепела культовый хит Андрея Кузьменко и группы «Скрябин» «Старі фотографії», примерив черное мини-блатье, сплошь усыпанное блестящими пайетками.

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Позади звезды появлялся видеоколлаж, на котором были опубликованы трогательные черно-белые снимки певцов, актеров, спортсменов, которых больше нет в живых.

Исполнительница почтила память самого Кузьмы Скрябина, ведущего Игоря Пелыха, хореографа Григория Чапкиса, актрисы "Дизель Шоу" Марины Поплавской, актеров Анатолия Дяченко и Богдана Ступки, космонавта Леонида Каденюка, а также многих других.

Ранее «Скотч» сообщал, что украинская блогерша с самыми большими скулами показала фото до пластики.

На размещенном коллаже 32-летняя модель сопоставила свое актуальное фото и кадр, на котором она запечатлена девять лет назад. Слева, на архивном изображении, девушка позирует с природными чертами лица, а также темным цветом волос и глаз.

Справа показана ее нынешняя внешность — наполненные филлерами щеки и губы, новая форма носа, голубые глаза и ярко-розовые волосы.