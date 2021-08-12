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    Дочь Эминема восхитила фанатов яркими фото с отдыха на яхте

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    Дочь известного американского рэпера Эминема &mdash; Хейли Джейд Скотт&nbsp; - Дочь Эминема восхитила фанатов яркими фото с отдыха на яхте
    Дочь известного американского рэпера Эминема — Хейли Джейд Скотт 
    instagram.com/hailiejade

    Публикация вызвала фурор в Сети

    Единственная биологическая дочь известного американского рэпера Эминема — Хейли Джейд Скотт — вызвала фурор снимками в бикини.

    В фотоблоге 25-летняя красавица разместила фотографии с отдыха на яхте. На них девушка появилась в купальнике — лимонном лифе и красочных трусиках.

    Хейли соблазнительно позировала на коленях, засветив пышный бюст, плоский животик и аппетитные бедра. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и бусами.

    «Эй, капитан», — написала дочь звезды.

    Публикация вызвала фурор в Сети. В комментариях пользователи оставили ряд приятных сообщений.

    Ранее «Скотч» сообщал, что экс-супруг Ани Лорак засветил свою новую пассию (фото).

    Пара вместе посетила свадьбу друзей во Львове. Соответствующие фото и видео мужчина запостил в своих Instagram-stories. Так, счастливые влюбленные улыбаясь позировали на камеру.

    Заметим, 31 января в 2019 году певица Ани Лорак официально развелась с Муратом. Поводом для такого решения звезды стали многочисленные измены мужа.

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    Теги: знаменитости дети звезд шоу-бизнес
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    Дочь Эминема восхитила фанатов яркими фото с отдыха на яхте