Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка
Українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про кризу у шлюбі з Віталієм Борисюком. Вона зізналася, що саме вагітність донькою Ганною допомогла подолати зраду та врятувати сім’ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту «30+» журналістки Раміни Есхакзай Ramina , яка вийшла на YouTube-каналі.
Ольга Сумська пригадала непростий період у стосунках із чоловіком, актором Віталієм Борисюком. У подкасті Раміни Есхакзай зірка розповіла, що дізналася про зраду коханого, і цей момент став важким випробуванням для їхнього шлюбу.
«Я не люблю про це згадувати, але тієї миті, коли я про щось дізналася, я завагітніла. Фактично Ганнуся врятувала наш шлюб. Якби не дитина, можливо, все б зруйновано було», – сказала акторка.
Вона зізналася, що пробачити зраду було дуже складно. Проте Борисюк визнав свою помилку, розкаявся і намагався довести, що щиро кохає дружину.
«Якщо ти відчуваєш, що чоловік все ж таки кохає тебе, це була помилка, він це визнає і між вами відбувається відверта розмова, і навіть другий медовий місяць, то, звісно, є шанс, що я можу пробачити», – пояснила акторка.
Сумська наголосила, що сьогодні вдячна долі та чоловікові за те, що сім’я змогла подолати кризу і зберегти стосунки заради доньки та власних почуттів.
«Світ влаштований за принципом бумеранга, друзі. Всі вчинки на важелях Всевишнього. Тобто тут ти, значить, завинив, тож отримай на горіхи потім. Я отримала за те, що колись завдала страшного болю Євгенові (народний артист України, актор, який був першим чоловіком акторки Ольги Сумської, – «Главком»). І цей біль потім повернувся, скажімо, в моє життя від Віталіка. Я завдячую і Віталіку, й долі, що ми все ж таки знайшли сили зберегти ці стосунки заради дитини, заради нашого кохання, якому більш ніж 30 років. І воно справжнє», – додала Сумська.
Також акторка відверто розповіла, як зрадила колишнього Євгена Паперного з теперішнім чоловіком Віталієм Борисюком.
Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружені з 1996 року, їхня донька Ганна народилася у 2002 році.
