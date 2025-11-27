Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Ольга Сумська вперше розповіла, як пробачила зраду другого чоловіка
фото: Інтерв'ю з Сумською на ютуб-каналі журналістки Раміни Есхакзай

Сумська розповіла, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка та зберегти шлюб заради родини

Українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про кризу у шлюбі з Віталієм Борисюком. Вона зізналася, що саме вагітність донькою Ганною допомогла подолати зраду та врятувати сім’ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту «30+» журналістки Раміни Есхакзай Ramina , яка вийшла на YouTube-каналі.

Ольга Сумська пригадала непростий період у стосунках із чоловіком, актором Віталієм Борисюком. У подкасті Раміни Есхакзай зірка розповіла, що дізналася про зраду коханого, і цей момент став важким випробуванням для їхнього шлюбу.

«Я не люблю про це згадувати, але тієї миті, коли я про щось дізналася, я завагітніла. Фактично Ганнуся врятувала наш шлюб. Якби не дитина, можливо, все б зруйновано було», – сказала акторка.

Вона зізналася, що пробачити зраду було дуже складно. Проте Борисюк визнав свою помилку, розкаявся і намагався довести, що щиро кохає дружину.

«Якщо ти відчуваєш, що чоловік все ж таки кохає тебе, це була помилка, він це визнає і між вами відбувається відверта розмова, і навіть другий медовий місяць, то, звісно, є шанс, що я можу пробачити», – пояснила акторка.

Сумська наголосила, що сьогодні вдячна долі та чоловікові за те, що сім’я змогла подолати кризу і зберегти стосунки заради доньки та власних почуттів.

«Світ влаштований за принципом бумеранга, друзі. Всі вчинки на важелях Всевишнього. Тобто тут ти, значить, завинив, тож отримай на горіхи потім. Я отримала за те, що колись завдала страшного болю Євгенові (народний артист України, актор, який був першим чоловіком акторки Ольги Сумської, – «Главком»). І цей біль потім повернувся, скажімо, в моє життя від Віталіка. Я завдячую і Віталіку, й долі, що ми все ж таки знайшли сили зберегти ці стосунки заради дитини, заради нашого кохання, якому більш ніж 30 років. І воно справжнє», – додала Сумська.

Також акторка відверто розповіла, як зрадила колишнього Євгена Паперного з теперішнім чоловіком Віталієм Борисюком. 

Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружені з 1996 року, їхня донька Ганна народилася у 2002 році. 

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про свої переживання через засудження її старшої доньки Антоніни Паперної, яка мовчить про війну і перебуває в РФ. Жінка зазначила, що для неї це все дуже важко і її емоції зможуть зрозуміти лише ті, у кого подібна ситуація. 

Читайте також:

Теги: вагітність Ольга Сумська дитина акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Радіодиктант 2025: текст містив складні слова та діалектизми
Радіодиктант національної єдності: топ-10 слів, які могли заплутати учасників
27 жовтня, 14:59
27 жовтня в Україні пройшов Всеукраїнський радіодиктант національної єдності
Радіодиктант 2025 перетворився на скандал: Сумська різко відповіла критикам
28 жовтня, 20:11
Автономія жінок та нерівність у побуті впливають на народжуваність
Нобелівська лауреатка пояснила причину глобального падіння народжуваності
29 жовтня, 16:04
Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
Заслужена артистка України Віталіна Біблів увійшла в топ-10 характерних актрис України нової хвилі
«Грала повію, бомжиху, санітарку»: Віталіна Біблів розповіла, чому не мріє про роль Офелії
15 листопада, 08:26
Золотий перетин – це математичне рівняння, розроблене ще стародавніми греками для вимірювання краси
Названо найкрасивішу жінку у світі за «золотим перетином»
15 листопада, 12:07
17 листопада народилася відома українська акторка Руслана Писанка
Руслані Писанці виповнилося би 60. Творчий шлях української акторки
17 листопада, 13:33
У Музеї історії міста Києва презентували історичний виставковий проєкт «Київський оберіг»
Куди сходити у Києві 17-23 листопада: дайджест культурних подій
17 листопада, 09:27
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
День захисту дітей. Третій корпус Білецького зворушив другою хвилею кампанії «Ми тут, щоб жити»
20 листопада, 11:49

Шоу-біз

Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка
Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка
Павло Зібров розповів, як дружина врятувала його від смерті
Павло Зібров розповів, як дружина врятувала його від смерті
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
Подорож у Різдво «Укрзалізницею» та другий «Зоотрополіс». Кінопрем'єри тижня
Заручини Melovin постановка? Відео, яке виводить співака на чисту воду
Заручини Melovin постановка? Відео, яке виводить співака на чисту воду
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
Іво Бобул не стримав емоцій біля зруйнованого будинку в Тернополі
Публіка скупала в оваціях колишню зірку «Кварталу 95» Олену Кравець, яка вийшла на сцену Театру Франка
Публіка скупала в оваціях колишню зірку «Кварталу 95» Олену Кравець, яка вийшла на сцену Театру Франка

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua