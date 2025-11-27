Ольга Сумська зізналася, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка

Сумська розповіла, як їй вдалося пробачити зраду чоловіка та зберегти шлюб заради родини

Українська акторка Ольга Сумська вперше відверто розповіла про кризу у шлюбі з Віталієм Борисюком. Вона зізналася, що саме вагітність донькою Ганною допомогла подолати зраду та врятувати сім’ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на нову серію проєкту «30+» журналістки Раміни Есхакзай Ramina , яка вийшла на YouTube-каналі.

Ольга Сумська пригадала непростий період у стосунках із чоловіком, актором Віталієм Борисюком. У подкасті Раміни Есхакзай зірка розповіла, що дізналася про зраду коханого, і цей момент став важким випробуванням для їхнього шлюбу.

«Я не люблю про це згадувати, але тієї миті, коли я про щось дізналася, я завагітніла. Фактично Ганнуся врятувала наш шлюб. Якби не дитина, можливо, все б зруйновано було», – сказала акторка.

Вона зізналася, що пробачити зраду було дуже складно. Проте Борисюк визнав свою помилку, розкаявся і намагався довести, що щиро кохає дружину.

«Якщо ти відчуваєш, що чоловік все ж таки кохає тебе, це була помилка, він це визнає і між вами відбувається відверта розмова, і навіть другий медовий місяць, то, звісно, є шанс, що я можу пробачити», – пояснила акторка.

Сумська наголосила, що сьогодні вдячна долі та чоловікові за те, що сім’я змогла подолати кризу і зберегти стосунки заради доньки та власних почуттів.

«Світ влаштований за принципом бумеранга, друзі. Всі вчинки на важелях Всевишнього. Тобто тут ти, значить, завинив, тож отримай на горіхи потім. Я отримала за те, що колись завдала страшного болю Євгенові (народний артист України, актор, який був першим чоловіком акторки Ольги Сумської, – «Главком»). І цей біль потім повернувся, скажімо, в моє життя від Віталіка. Я завдячую і Віталіку, й долі, що ми все ж таки знайшли сили зберегти ці стосунки заради дитини, заради нашого кохання, якому більш ніж 30 років. І воно справжнє», – додала Сумська.

Також акторка відверто розповіла, як зрадила колишнього Євгена Паперного з теперішнім чоловіком Віталієм Борисюком.

Нагадаємо, Ольга Сумська та Віталій Борисюк одружені з 1996 року, їхня донька Ганна народилася у 2002 році.

Українська акторка Ольга Сумська розповіла про свої переживання через засудження її старшої доньки Антоніни Паперної, яка мовчить про війну і перебуває в РФ. Жінка зазначила, що для неї це все дуже важко і її емоції зможуть зрозуміти лише ті, у кого подібна ситуація.