Донька власника АТБ Анна Буткевич перевтілилася в Ірину Білик (відео)

glavcom.ua
Анна Буткевич повторила сценічний образ Ірини Білик
Користувачі сплутали Буткевич із Іриною Білик

Радіоведуча, акторка та співачка Анна Буткевич перевтілилася в образ народної артистки України Ірини Білик. Донька власника АТБ Геннадія Буткевича приміряла образ примадонни. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Єгора Андрюшин.

Блогер та зірковий візажист Єгор Андрюшин створив Анні Буткевич новий образ. Він зробив співачці яскравий макіяж та доповнив його перукою й різними аксесуарами. «В образі легенди та з любов’ю до її музики», – підписав свій допис з Єгор Андрюшин.

Після перевтілення Анна Буткевич з’явилася у чорному шкіряному пальто, капелюсі та новою зачіскою з білявим волоссям. Однак головним перевтілення був саме макіяж, Єгор Андрюшин не просто нафарбував ведучу, але й відтворив риси обличчя Ірини Білик.

Анна Буткевич повторила образ Ірини Білик та заплутала користувачів (на фото Ірина Білик)
Біляве волосся, пухкі губи, вечірній макіяж та особливе вбрання дійсно зробило Анну Буткевич схожою на її колегу по сцені. До слова, Буткевич навіть приміряла лінзи блакитного кольору, аби бути схожою на Білик.

У коментарях користувачі відзначили феноменальну схожість між співачками, а деякі з них дійсно подумали, що на відео після Анни Буткевич з'явилася Ірина Білик.

  • «Я поки не прочитала коментарі, взагалі не зрозуміла, що то та сама людина, думала, реально Білик»
  • «Це просто шедевр! Який клас».
  • «Тепер можна й на гастролі».
  • «Була Буткевич, а стала Білик. Але гарно».
  • «Ви схожі, наче родичі».
  • «Ухти, ідентично».
  • «В Ірини брови інакші, а так дуже талановито вийшло».

До слова, Ірина Білик також вразила мережу своїм перевтіленням. Співачка показалася у непритаманному їй образі. До того ж користувачі помітили схожість між Іриною Білик та її похресницею Аліною Гросу через новий образ артистки. Водночас Ірина Білик стала схожою на відомих співачок Мадонну та Лайзу Мінеллі. Американська співачка Мадонна у молоді роки також була блондинкою та носила коротку зачіску, яку приміряла Білик. Крім цього, співачки мають схожість в рисах обличчя.

Нагадаємо, донька бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича, співачка Анна Буткевич, вирушила в тур Європою з народною артисткою Іриною Білик. Анна Буткевич виступила у Відні на концерті Ірини Білик, а також виконала дует з примадонною. Співачки виконали на сцені спільну пісню «Не ти, а я». Білик та Буткевич також анонсували прем’єру цієї пісні 5 березня. Також Анна Буткевич вийшла на сцену та сольно заспівала у Відні пісню «Ой, у вишневому саду».

40-річна ведуча, модель, акторка та співачка Анна Буткевич народилася у Дніпрі. Вона є донька бізнесмена Геннадія Буткевича, який відомий, як власник АТБ-Маркета. До слова, на своїй сторінці в Іnstagram в описі профілю Анна Буткевич зазначила, що вона принцеса АТБ, відмітивши офіційний акаунт мережі магазинів свого батька.

Також повідомлялося, Народна артистка Ірина Білик випустила нову пісню «Не ти, а я» в дуеті зі співачкою Анною Буткевич донькою бізнесмена та власника мережі магазинів АТБ Геннадія Буткевича. 

