Скандал у Львові: клієнт звинуватив клініку у ворожнечі через українську мову

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Дії працівниці відповідають букві закону
фото: скріншот із відео

У медцентрі наголосили, що ще з початку повномасштабної війни принципово використовують українську мову в обслуговуванні

У львівському медичному центрі Novo Medical Center адміністраторка відмовилася продовжувати розмову з чоловіком, який спілкувався російською мовою та принципово не хотів перейти на державну. Відео розмови, яке клієнт опублікував у соцмережах, викликало широкий резонанс. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Радіо «Свобода».

Чоловік телефоном намагався записатися на прийом до лікаря. При цьому він говорив російською. У відповідь адміністраторка пояснила, що не розуміє його і попросила спілкуватися українською, та почула лише лайку.

«Я вас не розумію. Я не володію, на жаль», – відповіла працівниця клієнту.

Після цього чоловік обурився і заявив, що у приватній клініці не повинні відмовляти клієнтам через мову спілкування. Він також звинуватив адміністраторку у «розпалюванні ворожнечі».

У самому медцентрі ситуацію назвали провокацією. Там зазначили, що після публікації відео отримали багато слів підтримки від українців.

За словами головної адміністраторки медичного центру Novo Юлії Гурій, люди телефонували, писали повідомлення та навіть приходили особисто, щоб висловити підтримку працівникам.

У медцентрі також розповіли, що адміністраторка була готова допомогти клієнту, якби той хоча б намагався перейти на українську або спілкувався без нецензурної лексики.

Юристи зазначають, що дії працівниці відповідають букві закону. Сфера обслуговування повинна надавати послуги українською мовою, а працівники не зобов’язані переходити на іншу мову на вимогу клієнта.

Аналогічну позицію підтримав і мовний омбудсмен Тарас Кремінь, який подякував працівниці клініки за дотримання вимог законодавства про державну мову.

У медцентрі наголосили, що ще з початку повномасштабної війни принципово використовують українську мову в обслуговуванні та сподіваються, що їхній приклад стане позитивним для інших.

Раніше «Нова пошта» відреагувала на критику свого працівника у мережі. Блогер публікував у мережі відео з жартами про клієнтів, які просять обслуговувати їх українською мовою, що обурило користувачів. Після низки коментарів із критикою відеороликів працівника «Нової пошти» та закликами вирішити це питання, компанія його звільнила. «Добрий день! Ми знайомі з ситуацією, співробітник вже не працює. Дякуємо за пильність», – написали в компанії.

Нагадаємо, телеканал «Прямий» офіційно визнав помилку свого працівника та перепросив у французького блогера й волонтера Ніколя Амбера. Конфлікт виник під час зйомок інтерв'ю, коли оператор каналу звернувся до іноземного гостя російською мовою, що викликало обурення блогера, який принципово спілкується українською.

