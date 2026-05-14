Другий півфінал Євробачення-2026: трансляція

Сьогодні визначаться ще десять фіналістів конкурсу

Стартує другий півфінал головного музичного конкурсу Європи

У четвер, 14 травня, у Відні пройде другий півфінал Євробачення-2026, де визначаться заключні десять фіналістів конкурсу. Крім того, на сцені виступлять представники Австрії, Франції та Великої Британії, які автоматично проходять до фіналу як країни «Великої п’ятірки».

«Главком» публікує трансляцію другого з шоу Євробачення-2026.

Пряма трансляція другого півфіналу Євробачення-2026 на офіційному каналі конкурсу

Також оприлюднюємо пряму трансляцію першого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської студії, де коментатори Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова розбиратимуть виступи учасників.

Трансляція другого півфіналу Євробачення-2026 з коментаторської кабінки на офіційному каналі Суспільного

Порядок виступів у другому півфіналі фото: Eurovision

1. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)

2. Азербайджан: Jiva – Just Go («Просто йди»)

3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)

4. Люксембург: Eva Marija – «Mother Nature» («Мати Природа»)

5. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)

6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba («Румба Голуба»)

7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice («Аліса»)

8. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)

9. Латвія: Atvara – Ēnā («У тіні»)

10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)

11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)

12. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)

13. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)

14. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)

15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)

Нагадаємо, що Україна виступить під номером 12 сьогодні. Leleka представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе. Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу, 16 травня.

Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.