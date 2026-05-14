Другий півфінал Євробачення-2026: трансляція
Стартує другий півфінал головного музичного конкурсу Європи
У четвер, 14 травня, у Відні пройде другий півфінал Євробачення-2026, де визначаться заключні десять фіналістів конкурсу. Крім того, на сцені виступлять представники Австрії, Франції та Великої Британії, які автоматично проходять до фіналу як країни «Великої п’ятірки».
Порядок виступів у другому півфіналі
1. Болгарія: Dara – Bangaranga («Бешкетниця»)
2. Азербайджан: Jiva – Just Go («Просто йди»)
3. Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me («Задуши мене»)
4. Люксембург: Eva Marija – «Mother Nature» («Мати Природа»)
5. Чехія: Daniel Žižka – Crossroads («Перехрестя»)
6. Вірменія: Simón – Paloma Rumba («Румба Голуба»)
7. Швейцарія: Veronica Fusaro – Alice («Аліса»)
8. Кіпр: Antigoni – Jalla («Більше!»)
9. Латвія: Atvara – Ēnā («У тіні»)
10. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem («Поки ми не повернемося додому»)
11. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse («Затемнення»)
12. Україна: Leleka – Ridnym («Рідним»)
13. Албанія: Alis – «Nân» («Мамо»)
14. Мальта: Aidan – «Bella» («Красуне»)
15. Норвегія: Jonas Lovv – Ya ya ya («Є, є, є»)
Нагадаємо, що Україна виступить під номером 12 сьогодні. Leleka представить Україну з піснею Ridnym, яка присвячена внутрішній силі та вмінню знаходити світло всередині себе. Гранд-фінал конкурсу відбудеться в суботу, 16 травня.
Детальніше про представників країн та їх пісні читайте у матеріалі «Главкома» «Євробачення-2026: що потрібно знати про учасників другого півфіналу».
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції та Норвегії. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що 10 травня в австрійському Відні відбулася церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення-2025. Бірюзовою доріжкою пройшли всі 35 учасників, серед них – і українська представниця Leleka.
