Перший півфінал Євробачення 2026. Як українці відреагували на виступи країн

glavcom.ua
У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Українці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн. «Главком» зібрав найцікавіші реакції українців.

Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.

Молдова

Модову на Євробаченні цьогоріч представляє співак Satoshi з треком Viva, Moldova! На виступ Молдови українці реагували позитивно. Дехто писав, що номер був гарним, а інші порівняли пісню Viva, Moldova! з українським треком «Орка тіло ляже в ґрунт допоможе ЗСУ».

  • «Молдова відправила цього року пісню «Орка тіло ляже в ґрунт».
  • «Які хороші».
Португалія

Португалію на Євробаченні 2026 представляє гурт Bandidos do Cante з піснею Rosa. Зокрема, одного з учасників музичного колективу українці порівняли зі співаком Микитою Алєксєєвим.

«Наче Микита Алексєєв відпустив вуса й поїхав від Португалії на Євробачення. Ну є схожість, скажіть?» До слова, декому з українських глядачів виступ Португалії сподобався.

Хорватія

Хорватія теж привернула увагу українців. Від цієї країни виступає жіночий етно-гурт Lelek з піснею Andromeda. 

Також українські користувачі помітили схожість номера Lelek з виступом Jerry Heil: «Хорватія. Якась Джеррі Хейл на мінімалках».

Грузія

Грузію на Євробаченні представляє гурт Bzikebi (Бджілки) з піснею On Replay. Зокрема, українці порівнювали виступ гурту з фільмом «Діти шпигунів», кур’єрами та бджілками через їхні костюми.

Греція

Греція цьогоріч стала головною темою для дописів та мемів, які створили українці. На Євробаченні Грецію у 2026 році представляє співак Akylas з піснею Ferto.

Номер та яскравий образ співака стали вірусним у мережі. Також до мемів потрапили кадри, де він їздить на самокаті по сцені. Попри меми, дехто з українців бажав Akylas перемоги.

Реакції українців на перший півфінал Євробачення

У ніч з 12 на 13 травня 2026 року відбулося оголошення десятки фіналістів першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. «Главком» слідкував за першим півфіналом Євробачення та підготував список країн, які пройшли до фіналу.

Перші країни-фіналісти Євробачення 2026

  • Греція
  • Фінляндія
  • Бельгія
  • Швеція
  • Молдова
  • Ізраїль
  • Сербія
  • Хорватія
  • Литва
  • Польща

Нагадаємо, 12 травня відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні (Австрія) виступить перша частина країн-учасниць, яка змагатиметься за місце у фіналі. 

