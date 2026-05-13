Перший півфінал Євробачення 2026. Як українці відреагували на виступи країн
Українці дали оцінку виступам країн-учасниць Євробачення
У Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. Українці заполонили Тhreads своїми коментарями, дописами та реакціями на виступи країн. «Главком» зібрав найцікавіші реакції українців.
Українці коментували виступи різних країн-учасниць. Проте деякі учасники найбільше привернули увагу української аудиторії. Як, наприклад, Португалія, Грузія, Португалія, Швеція Греція та інші.
Молдова
Модову на Євробаченні цьогоріч представляє співак Satoshi з треком Viva, Moldova! На виступ Молдови українці реагували позитивно. Дехто писав, що номер був гарним, а інші порівняли пісню Viva, Moldova! з українським треком «Орка тіло ляже в ґрунт допоможе ЗСУ».
- «Молдова відправила цього року пісню «Орка тіло ляже в ґрунт».
- «Які хороші».
Португалія
Португалію на Євробаченні 2026 представляє гурт Bandidos do Cante з піснею Rosa. Зокрема, одного з учасників музичного колективу українці порівняли зі співаком Микитою Алєксєєвим.
«Наче Микита Алексєєв відпустив вуса й поїхав від Португалії на Євробачення. Ну є схожість, скажіть?» До слова, декому з українських глядачів виступ Португалії сподобався.
Хорватія
Хорватія теж привернула увагу українців. Від цієї країни виступає жіночий етно-гурт Lelek з піснею Andromeda.
Також українські користувачі помітили схожість номера Lelek з виступом Jerry Heil: «Хорватія. Якась Джеррі Хейл на мінімалках».
Грузія
Грузію на Євробаченні представляє гурт Bzikebi (Бджілки) з піснею On Replay. Зокрема, українці порівнювали виступ гурту з фільмом «Діти шпигунів», кур’єрами та бджілками через їхні костюми.
Греція
Греція цьогоріч стала головною темою для дописів та мемів, які створили українці. На Євробаченні Грецію у 2026 році представляє співак Akylas з піснею Ferto.
Номер та яскравий образ співака стали вірусним у мережі. Також до мемів потрапили кадри, де він їздить на самокаті по сцені. Попри меми, дехто з українців бажав Akylas перемоги.
Реакції українців на перший півфінал Євробачення
У ніч з 12 на 13 травня 2026 року відбулося оголошення десятки фіналістів першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. «Главком» слідкував за першим півфіналом Євробачення та підготував список країн, які пройшли до фіналу.
Перші країни-фіналісти Євробачення 2026
- Греція
- Фінляндія
- Бельгія
- Швеція
- Молдова
- Ізраїль
- Сербія
- Хорватія
- Литва
- Польща
Нагадаємо, 12 травня відбувся перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені у Відні (Австрія) виступить перша частина країн-учасниць, яка змагатиметься за місце у фіналі.
Коментарі — 0