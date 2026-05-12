Легендарні переможці Євробачення можуть возз'єднатися у 2027 році

Ілля Мандебура
Наразі виконавці приділяють активну увагу своїм сольним проєктам
фото: соціальні мережі гурту

Фанати Måneskin перебувають в очікуванні від останніх новин

Відомий італійський шоумен, комік і радіоведучий Фіорелло оголосив в ефірі Radio2, що італійський рок-гурт Måneskin у 2027 році відновить спільну діяльність. Про це повідомляє «Главком».

Деталі возз'єднання та перші кроки

Ця новина стала результатом випадкової зустрічі ведучого з двома учасниками гурту, барабанщиком Ітаном Торкіо та гітаристом Томасом Раджі, на тенісному турнірі Italian Open у Римі, що проходив минулої неділі.

Під час прямої трансляції своєї програми La Pennicanza Фіорелло поділився подробицями розмови з музикантами. На його пряме запитання про те, чи правдиві чутки про їхнє повернення, хлопці відповіли ствердно. Як головний доказ своєї ексклюзивної новини шоумен продемонстрував глядачам селфі, зроблене разом з артистами під час їхньої зустрічі. За інформацією ведучого, офіційне возз’єднання гурту відбудеться на сцені культового музичного фестивалю Санремо у 2027 році.

Творча пауза Måneskin 

Хоча гурт ніколи не робив офіційних заяв про розпад, на початку 2024 року учасники прийняли рішення взяти паузу, щоб зосередитися на власних творчих амбіціях. Зокрема, фронтмен гурту Даміано Давід активно розвивав власну кар'єру, випустивши альбом Funny Little Fears (Dreams). Його сингл Born with a Broken Heart став справжнім хітом за цей час.

Повернення саме на цей фестиваль є дуже символічним, адже саме перемога на Санремо-2021 із піснею Zitti e Buoni стала для Måneskin початком шляху до перемоги на Євробаченні та статусу зірок світового масштабу. Наразі фанати з нетерпінням очікують офіційних подробиць від самої групи, проте заява Фіорелло вже викликала неабиякий резонанс у медіапросторі.

