Фінляндія «підпалила» сцену Євробачення: яке виключення з правил зробили для країни

Юлія Відміцька
Фінські артисти Лінда Лампеніус і Пете Паркконен на сцені Євробачення
фото: Іnstagram/lindalampeniusofficial

Фінська скрипалька Лінда Лампеніус порвала смичок під час енергійної гри 

На сцені Євробачення 2026 своїм виступом глядачів вразила Фінляндія. Країну цьогоріч представляли скрипалька Лінда Лампеніус і поп-співак Пете Паркконен, які буквально «запалили» сцену. Чим саме Фінляндія відзначилася в півфіналі та на яку поступку країні пішла Європейська мовна спілка, розповідає «Главком».

Фінляндію на сцені першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026 представляв дует Лінда Лампеніус і Пете Паркконен із піснею Liekinheitin. Букмекери пророкували артистам місце у фіналі, тож їхні прогнози здійснилися. Фінляндію було оголошено другим фіналістом.

Під час свого виступу фіни буквально запалили сцену Євробачення. Декорації номеру яскраво палали вогнем, артисти імітували на сцені пожежу. Виступ фінського дуету був драматичним, адже артисти демонстрували через свою композицію історію «палких, але водночас холодних» стосунків.

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin

Крім вокалу Пете Паркконена, окрему увагу привертала Лінда Лампеніус. Її виступ був одним із найяскравіших моментів номера. Музикантка влаштувала шоу завдяки своїй грі на скрипці. Виступ скрипальки був настільки енергійним, що вона навіть порвала смичок, однак це не завадило їй продовжити свій виступ. 

фото: Іnstagram.com/eurovision

Свою партію під час виступу представниця Фінляндії виконувала наживо. Саме це й було виключенням із правил, яке зробили для країни. Річ у тім, що організатори конкурсу забороняють грати учасникам на музичних інструментах, тому вони імітують гру.

фото: Іnstagram/lindalampeniusofficial

Однак, Європейська мовна спілка (EBU) зробила виняток із правил «Євробачення». Лінді Лампеніус дозволили порушити правила та виконувати партію наживо.

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Раніше «Главком» пояснював, чому Європейська мовна спілка змінила правила виступу задля фінської скрипальки Лінди Лампеніус. Організатори дозволили Лінді Лампеніус живе виконання своїх партій на скрипці під час шоу. Це рішення є надзвичайно важливим, адже чинні правила конкурсу ще з 1999 року забороняють використання живих інструментів, вимагаючи, щоб уся інструментальна музика була попередньо записана на фонограму, а артисти на сцені лише імітували гру.

