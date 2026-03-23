Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста

Організатори концерту звинувачують дружину народного артиста в провокації

Українська співачка Анна Завальська прокоментувала скандал, який спалахнув під час ювілейного концерту народного артистка України Віктора Павліка. Артистка стала на захист команди Палацу «Україна», який виступив організатором шоу, в тому числі свого чоловіка саундпродюсера концерту Дмитра Саратського. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Анни Завальської у Facebook.

Анна Завальська зазначила, що вона попри свої правила все ж вирішила втрутитися в публічний скандал. За її словами, вона особисто знає, як готувався ювілейний концерт Віктора Павліка. Співачка запевнила, що зараз у мережі поширюється недостовірна інформація стосовно скандалу, який відбувся на виступі народного артиста. «Зараз, мʼяко кажучи, здивована тим, який негативний резонанс несеться… І саме тому не можу промовчати, коли зараз формується хибна картина, яка має мало спільного з реальністю. На жаль. Віктор Павлік – легенда й неймовірний артист, який уперше за 10 років зміг вийти на велику сцену Національний палац мистецтв Україна із сольним концертом! У якому вперше прозвучали всі його хіти, яких не було в медіа-просторі весь цей час через банальну відсутність прав на ці пісні. Й от зараз, коли він має переживати мить заслуженого тріумфу, його власне найближче оточення в нього віднімає цю можливість, маніпулюючи викривленими фактами», – написала Завальська.

Співачка стверджує, що скандал, який відбувся на концерті, був викликаний провокацією дружини Віктора Павліка Катериною Реп’яховою. Як розповіла Завальська, дружина співака емоційно поводилася за лаштунками з командою, яка працювала над організацією концерту. «За кулісами після конфлікту поведінка дружини народного артиста виглядала не як «боротьба за гідність», а як усвідомлена провокація. З її боку в процесі підготовки було системне загострення стосунків із командою: емоційний тиск, ультимативний тон і створення конфлікту там, де всі працювали на високий результат. Хіба не очевидно: коли в критичний момент хтось не стабілізує ситуацію, а навпаки розхитує її ще більше, то це вже не самозахист. Це зовсім про інше», – висловилася артистка.

Анна Завальська втрутилася в скандал, який відбувся на ювілейному концерті Віктора Павліка фото: скриншот Anna Zavalskaya/Facebook

За словами Завальської, у цій ситуації була відсутня професійна етика та порушені особисті межі людей. «Мені здається, що справжній захист і турбота про артиста, – це коли не руйнують роботу команди в моменті, не знецінюють тих, хто налаштовує процес у складних умовах реалій, не виносять внутрішні рішення і сутички назовні у викривленому та цинічному вигляді. Йдеться про професійну етику та про межі. Але тут ми бачимо дещо інше, бо в когось вони відсутні, і це матиме сумні наслідки для всіх. Ми бачимо, як складна робоча ситуація перетворюється на відкритий конфлікт, де зручно зайняти позицію єдиної правої сторони й роздати ролі винних усім навколо», – додала дружина саундпродюсера.

Також Анна Завальська прокоментувала потребу незапланованого антракту, який відбувся під час концерту співака. На її думку, це не було приниженням: «Це було професійне рішення саундпродюсера Дмитра Саратського і продюсера концерту Сергія Пермана, прийняте в моменті, щоб зберегти голос артиста й дати можливість довести концерт до гідного фіналу. Ще і враховуючи важливий фактор телезйомки».

Реакція Дмитра Саратського на скандальний концерт Віктора Павліка

Про інцидент на концерті Віктора Павліка також висловився саундпродюсер концерту Дмитро Саратський. Продюсер зазначив, що він не зміг змовчати та не висловити свою позицію стосовно скандалу.

«Мені випала честь бути музичним продюсером цього концерту. Для мене це була велика відповідальність, адже творчість Віктора Франковича – це наше надбання, наша історія. Таких артистів — одиниці. Він справді унікальний. Ті, хто мене знають, думаю, не скажуть про мене як про непрофесійну людину. Для мене критерії якості, професіоналізму і високої планки – принципові», – запевнив продюсер.

Зокрема, Дмитро Саратський пояснив, чому він прийняв рішення зробити антракт під час концерту Віктора Павліка. За його словами, він зробив це, щоб переконатися, що зі голосом співака все добре.

Дмитро Саратський прокоментував скандал на концерті Віктора Павліка фото: скриншот Dmitriy Saratsky/Facebook

«Ми з командою почули тенденцію до втоми голосу. Це абсолютно нормальна ситуація після репетицій і складної підготовки. Великий концерт — 23 твори, з оркестром, без бісів — це серйозне навантаження навіть для молодих виконавців. Коли стало зрозуміло, що стан може погіршуватися, я наполіг на паузі: провести контроль, викликати фоніатра і перевірити стан голосових зв’язок. Я переконаний, що це рішення було правильним», – пояснив Саратський.

Дмитро Саратський вважав, що антракт під час концерту був «корисним рішенням» не лише для Віктора Павліка, але й для всієї команди, оркестру та глядачів. «Більше того – з таким навантаженням антракт, можливо, варто було передбачити заздалегідь, це нам на майбутнє», – додав він.

Також саундпродюсер концерту висловився про Катерину Репяхову, яка поскаржилася на антракт та організацію концерту свого чоловіка. «Якщо ж пані Катерина не зацікавлена у творчому вимірі свого чоловіка — тоді відповідальність за подальший розвиток цієї ситуації лежить вже на ній».

Як повідомляв «Главком», 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка.

Національний палац мистецтв «Україна» оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту, який стався під час сольного концерту Віктора Павліка фото: Національний палац мистецтв Україна

За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової). До слова, у коментарях до допису з вибаченнями українці припускають, що конфлікт міг виникнути не тільки через поведінку чоловіка, а й сама Катерина Павлік могла спровокувати скандал.

Крім цього на концерті Віктора Павліка відбувся ще одне непорозуміння. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти та не дозволяла танцювати. Тож дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень.