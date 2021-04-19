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    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)

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    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)

    Известно, что сейчас Бэйл готовится сразу к нескольким ролям

    Фанаты обладателя премий «Оскар» и «Золотой глобус» Кристиана Бэйла уже давно привыкли к резким метаморфозам во внешности актера. Практически для каждой роли британец резко худеет или набирает вес, примеряет разные образы, но на этот раз даже преданные поклонники творчества Криса с трудом узнали кумира. Папарацци застали 47-летнего актера на прогулке побритым налысо и с трудом узнали в нем Бэйла, который в последнее время носил роскошную шевелюру и пышные усы и бороду. Актер прогуливался по Палм-Бич в компании своей супруги Сиби Блажич.

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    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)
    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)
    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)
    Сыгравший Бэтмена актер побрился налысо и напугал фанатов (фото)

    Сложно сказать, потребовалось такое радикальное «облысение» Кристиану для роли или это одно из проявлений кризиса среднего возраста. Известно, что сейчас Бэйл готовится сразу к нескольким ролям: он сыграет злодея Горра (Убийцу Богов) в фильме «Тор: Любовь и гром», а также еще в нескольких проектах.

    Ранее «Скотч» сообщал, что волонтер Яна Зинкевич стала моделью для куклы Барби.

    Кукла похожа на Яну Зинкевич: сидит в инвалидной коляске в униформе цвета хаки с имитацией государственных наград и орденом «Народный герой Украины» на груди. В поднятых руках она держит государственный флаг Украины. На рукаве у куклы – патч батальона парамедиков «Госпитальеры».

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    Теги: знаменитости самые сексуальные актер шоу-бизнес
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