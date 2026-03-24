Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді

Притула розповів, що його син Дмитро має певний досвід у роботі з дронами

Син волонтера Сергія Притули 17-річний Дмитро має наміри піти до війська після досягнення повноліття. Бажання сина прокоментував Сергій Притула та пояснив, як ставиться до цього. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Сергія Притули для «Суспільне Культура».

Сергій Притула розповів, що підтримує бажання сина. Також волонтер зазначив, що з його родини лише він поділяє погляди Дмитра долучитися до війська.

«Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення», – сказав Сергій Притула.

Сергій Притула має 17-річного сина Дмитра фото: Сергій Притула/Facebook

Також Притула розповів, що його син Дмитро вже має певний досвід, зокрема у роботі з дронами. Хлопець допомагав батьку прошивати дрони для військових. «Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо», – розповів волонтер.

За словами Притули, його сину подобається таке заняття. «Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано – ворог не буде знати, звідки він запускає дрон», – додав він.

