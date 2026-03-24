Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді

Юлія Відміцька
Син Сергія Притули навчається на першому курсі в університеті
Фото: Іnstagram/siriy_ua

Притула розповів, що його син Дмитро має певний досвід у роботі з дронами

Син волонтера Сергія Притули 17-річний Дмитро має наміри піти до війська після досягнення повноліття. Бажання сина прокоментував Сергій Притула та пояснив, як ставиться до цього. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв'ю Сергія Притули для «Суспільне Культура».

Сергій Притула розповів, що підтримує бажання сина. Також волонтер зазначив, що з його родини лише він поділяє погляди Дмитра долучитися до війська.

«Він навчається на першому курсі КПІ. Чи захоче він далі поєднувати це з вибором у мілітарному напрямку? У нього є подібне бажання. Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. Але, коротше кажучи, у нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір. Зрештою, це його власне рішення», – сказав Сергій Притула.

Сергій Притула має 17-річного сина Дмитра
фото: Сергій Притула/Facebook

Також Притула розповів, що його син Дмитро вже має певний досвід, зокрема у роботі з дронами. Хлопець допомагав батьку прошивати дрони для військових. «Я розмовляю з ним про це. У нього є інтерес до сучасних технологій. Коли в нього були канікули, я брав його до себе у фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який уже тямить працювати з паяльником, знає, що й куди припаяти, як прошити тощо», – розповів волонтер.

За словами Притули, його сину подобається таке заняття. «Його драйвило усвідомлення того, що завдяки його роботі якийсь пілот буде в безпеці, оскільки його як оператора дрона буде анонімізовано – ворог не буде знати, звідки він запускає дрон», – додав він.

Нагадаємо, Сергій Притула поділився у мережі світлиною з доньками. Колишній шоумен показав, які він та його діти виглядають після «сходження» на 21 перший поверх пішки через відсутність світла. Українці в коментарях під дописом пожартували з цього приводу та поділилися своїми історіями.

Читайте також:

Читайте також

РФ вдарила по Харкову
РФ вдарила по Харкову
3 березня, 06:13
Близько 40 житлових будинків постраждали внаслідок ворожого обстрілу на Вінниччині
Один із регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло
7 березня, 15:46
Президент заявив про підготовку росіян до наступу навесні
Зеленський розкрив плани росіян на весняну кампанію: які напрямки у небезпеці
6 березня, 17:22
CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування
CNN: Війна Трампа в Ірані втягує світ у його політику руйнування
10 березня, 04:03
Беляєва було ліквідовано на торецькому напрямку
Був командиром роти спецпризначенців. ЗСУ ліквідували майстра спорту Росії з акробатики
14 березня, 12:47
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
Трамп заявив, що ніхто не очікував, що Іран атакуватиме сусідні країни
16 березня, 23:12
Принцеса Уельська замилувала мережу моментом із маленькою дівчинкою
Кейт Міддлтон розчулила милим моментом із трирічною дівчинкою (відео)
18 березня, 18:27
Раніше Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження щодо Ірану, подану 4 березня сенатором-демократом
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном
19 березня, 07:21
Російське командування більше не обіцяє швидких територіальних здобутків
Москва уже готує росіян до неминучого фіаско великого наступу – ISW
Сьогодні, 09:57

Шоу-біз

Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
Притула похвалився сином, якому знайшов роботу у своєму фонді
Притула розповів, чому негативно реагує на деякі меми з ним
Притула розповів, чому негативно реагує на деякі меми з ним
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
З'явилося нове відео з Ліною Костенко. Поетеса розповіла про друзів
«Багато цікавого». Alyosha розповіла про нові деталі у справі про шантаж проти неї
«Багато цікавого». Alyosha розповіла про нові деталі у справі про шантаж проти неї
«Не дай бог вам зв’язатися із цією страшною сім’єю». Організатор концерту Віктора Павліка зробив заяву
«Не дай бог вам зв’язатися із цією страшною сім’єю». Організатор концерту Віктора Павліка зробив заяву
MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн
MamaRika порівняла ОАЕ і Україну та назвала головні відмінності країн

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
