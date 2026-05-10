У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам

Аркадіуш Щурек: на нього нібито напала жінка російського походження з польським громадянством

Біля меморіалу радянським солдатам у Варшаві 9 травня сталися сутички між росіянами та українцями, які прийшли покласти квіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост польського активіста Аркадіуша Щурека в соцмережі X.



За даними з соцмереж та свідчень польських активістів, між учасниками пам'ятних заходів виникли словесні перепалки та штовханина. Сам Щурек заявив, що на нього нібито напала жінка російського походження, яка вже багато років проживає у Польщі та має польське громадянство.

Bezczelna ruska swołocz. Uderzyła mnie "bo była zdenerwowana"!

Okazało się, że ponad 10 lat mieszka w Polsce i ma nasze obywatelstwo. Więcej dowiem się w sądzie🤮 pic.twitter.com/Nb8z95YGf9 — Arkadiusz Szczurek (@ArkadiuszSzczu2) — Arkadiusz Szczurek (@ArkadiuszSzczu2) May 9, 2026

Очевидці також повідомляють про конфлікти між росіянами та українцями, котрі прийшли до меморіалу. Офіційної інформації про постраждалих чи затриманих на момент публікації не надходило.



Нагадаємо, торік 9 травня до того ж меморіалу у Варшаві приїхав посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв, щоб покласти вінок. Українські активістки намагалися йому завадити, між проросійськими та проукраїнськими учасниками також виникли сутички. Дипломата проводжали вигуками «терористи».

До слова, цього ж 9 травня інцидентом завершилися пам'ятні заходи і у Ванкувері: там напали на українку.