У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам
Аркадіуш Щурек: на нього нібито напала жінка російського походження з польським громадянством
Біля меморіалу радянським солдатам у Варшаві 9 травня сталися сутички між росіянами та українцями, які прийшли покласти квіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост польського активіста Аркадіуша Щурека в соцмережі X.
За даними з соцмереж та свідчень польських активістів, між учасниками пам'ятних заходів виникли словесні перепалки та штовханина. Сам Щурек заявив, що на нього нібито напала жінка російського походження, яка вже багато років проживає у Польщі та має польське громадянство.
Bezczelna ruska swołocz. Uderzyła mnie "bo była zdenerwowana"!
Okazało się, że ponad 10 lat mieszka w Polsce i ma nasze obywatelstwo. Więcej dowiem się w sądzie🤮 pic.twitter.com/Nb8z95YGf9
Очевидці також повідомляють про конфлікти між росіянами та українцями, котрі прийшли до меморіалу. Офіційної інформації про постраждалих чи затриманих на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, торік 9 травня до того ж меморіалу у Варшаві приїхав посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв, щоб покласти вінок. Українські активістки намагалися йому завадити, між проросійськими та проукраїнськими учасниками також виникли сутички. Дипломата проводжали вигуками «терористи».
До слова, цього ж 9 травня інцидентом завершилися пам'ятні заходи і у Ванкувері: там напали на українку.
