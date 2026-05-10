У Варшаві відбулися сутички між українцями та росіянами біля меморіалу радянським воїнам

Вікторія Літвінова
Меморіал радянським солдатам у Варшаві
Аркадіуш Щурек: на нього нібито напала жінка російського походження з польським громадянством

Біля меморіалу радянським солдатам у Варшаві 9 травня сталися сутички між росіянами та українцями, які прийшли покласти квіти. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пост польського активіста Аркадіуша Щурека в соцмережі X.

За даними з соцмереж та свідчень польських активістів, між учасниками пам'ятних заходів виникли словесні перепалки та штовханина. Сам Щурек заявив, що на нього нібито напала жінка російського походження, яка вже багато років проживає у Польщі та має польське громадянство.

Очевидці також повідомляють про конфлікти між росіянами та українцями, котрі прийшли до меморіалу. Офіційної інформації про постраждалих чи затриманих на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, торік 9 травня до того ж меморіалу у Варшаві приїхав посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв, щоб покласти вінок. Українські активістки намагалися йому завадити, між проросійськими та проукраїнськими учасниками також виникли сутички. Дипломата проводжали вигуками «терористи».

До слова, цього ж 9 травня інцидентом завершилися пам'ятні заходи і у Ванкувері: там напали на українку

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

