Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном
Джамала
Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Звезда поделилась новыми семейными моментами
Популярная украинская певица Джамала поделилась новыми семейными снимками с подросшим сыном на своей странице в Instagram. На фото Джамала позирует вместе с сыном на полу.
«Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции», - подписала фото артистка.
Фото: instagram.com/jamalajaaa/
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