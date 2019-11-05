Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном



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Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Звезда поделилась новыми семейными моментами

Популярная украинская певица Джамала поделилась новыми семейными снимками с подросшим сыном на своей странице в Instagram. На фото Джамала позирует вместе с сыном на полу.

«Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции», - подписала фото артистка.