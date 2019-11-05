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    Шоу-биз

    Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном

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    <p>Джамала</p> <p>Фото: instagram.com/jamalajaaa/</p> - Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном

    Джамала

    Фото: instagram.com/jamalajaaa/

    Звезда поделилась новыми семейными моментами

    Популярная украинская певица Джамала поделилась новыми семейными снимками с подросшим сыном на своей странице в Instagram. На фото Джамала позирует вместе с сыном на полу.

    «Опять появился повод пересмотреть свои винилы, ведь приехала пластинка-обновления коллекции», - подписала фото артистка.

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    Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном
    Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном
    Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном
    Джамала умилила поклонников фото с подросшим сыном
    Фото: instagram.com/jamalajaaa/

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