Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст



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Джамала похвасталась своими прелестями Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Поклонники оценили образ любимой певицы

Популярная украинская певица Джамала приняла участие в популярном телешоу «Танцы со звездами», где в четвертьфинале поддержала одну из пар участников.

Поп-звезда в прямом эфире шоу исполнила свою песню «Верше». На паркете вместе с парой она появилась в телесной длинном платье с глубоким вырезом, продемонстрировав упругий бюст. Снимками звезда поделилась в своем Instagram.

«Такое телевизионное шоу, как Танцы со звездами - это insane! Никак не привыкну к тому, что даже если ты поешь в прямом эфире один номер ты уже с начала дня живешь в павильоне. Почему? Готовишь несколько дней платье. Примерки, ткани, поиск, репетиция, чек, прогоны для танцоров. Саундчек с бэндом - для себя, режиссера, камер, гримеров. Многие артисты, очереди, волнение, все хотят украсить, поправить, приклеить. А ты постоянно в ожидании чего-то», - призналась звезда.

«Невероятный образ», «Платье ... гм, невероятная. Необычно вас также видеть. И очень хорошо», «Такое впечатление будто Вам не комфортно в этом платье, несмотря на то что она очень шикарная», - писали в комментариях фанаты певицы.