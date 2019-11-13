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    Шоу-биз

    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст

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    <p>Джамала &nbsp;похвасталась своими прелестями</p> <p>Фото: instagram.com/jamalajaaa/</p> <div></div> - Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст

    Джамала  похвасталась своими прелестями

    Фото: instagram.com/jamalajaaa/

    Поклонники оценили образ любимой певицы

    Популярная украинская певица Джамала приняла участие в популярном телешоу «Танцы со звездами», где в четвертьфинале поддержала одну из пар участников.

    Поп-звезда в прямом эфире шоу исполнила свою песню «Верше». На паркете вместе с парой она появилась в телесной длинном платье с глубоким вырезом, продемонстрировав упругий бюст. Снимками звезда поделилась в своем Instagram.

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    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Джамала в платье с глубоким вырезом игриво засветила красивый бюст
    Фото: instagram.com/jamalajaaa/

    «Такое телевизионное шоу, как Танцы со звездами - это insane! Никак не привыкну к тому, что даже если ты поешь в прямом эфире один номер ты уже с начала дня живешь в павильоне. Почему? Готовишь несколько дней платье. Примерки, ткани, поиск, репетиция, чек, прогоны для танцоров. Саундчек с бэндом - для себя, режиссера, камер, гримеров. Многие артисты, очереди, волнение, все хотят украсить, поправить, приклеить. А ты постоянно в ожидании чего-то», - призналась звезда.

    «Невероятный образ», «Платье ... гм, невероятная. Необычно вас также видеть. И очень хорошо», «Такое впечатление будто Вам не комфортно в этом платье, несмотря на то что она очень шикарная», - писали в комментариях фанаты певицы.

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