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    Шоу-биз

    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)

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    <p>Ирина Федишин игриво позировала на камеру</p> <div>instagram.com/irynafedyshyn/</div> - Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)

    Ирина Федишин игриво позировала на камеру

    instagram.com/irynafedyshyn/

    Поклонники оценили дерзкий образ певицы

    Популярная украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала Селфи, сделанное в гримерке. Федишин соблазнительно позирует в довольно откровенном наряде: белом боди и колготках в сеточку.

    «Backstage. Фото из гримерки», - подписала фото Ирина.

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    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)
    Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)

    Поклонники звезды сразу забросали ее комплиментами, отметив, что она самая красивая певица.

    «Вы супер красавица Украины. Номер 1», «Ты просто секси», «Какая хорошая фигурка. Ира, ты супер» - писали под фото подписчики певицы.

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    певица Ирина Федишин селфи
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