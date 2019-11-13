Ирина Федишин в соблазнительном белье позирует в гримерке (фото)



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Ирина Федишин игриво позировала на камеру instagram.com/irynafedyshyn/

Поклонники оценили дерзкий образ певицы

Популярная украинская певица Ирина Федишин порадовала поклонников пикантным снимком. На своей странице в Instagram звезда опубликовала Селфи, сделанное в гримерке. Федишин соблазнительно позирует в довольно откровенном наряде: белом боди и колготках в сеточку.

«Backstage. Фото из гримерки», - подписала фото Ирина.

Поклонники звезды сразу забросали ее комплиментами, отметив, что она самая красивая певица.

«Вы супер красавица Украины. Номер 1», «Ты просто секси», «Какая хорошая фигурка. Ира, ты супер» - писали под фото подписчики певицы.