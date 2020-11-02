«Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)

Модель повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года

Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в образе американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах знаменитость позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Ее образ дополнили длинные перчатки, браслет в виде колючей проволоки и объемные кудри. На лицо манекенщицы нанесен яркий макияж: голубые тени со стрелками, розовый блеск для губ, ей также нарисовали тонкие брови.

В руках 24-летняя Дженнер держит флажок с надписью Vote: таким образом она призвала подписчиков поучаствовать в предстоящих выборах президента США. Модель повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года, главную роль в котором сыграла известная актриса Памела Андерсон.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.