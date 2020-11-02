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    Шоу-биз

    «Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)

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    Американская супермодель Кендалл Дженнер - «Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)
    Американская супермодель Кендалл Дженнер
    Фото: @kendalljenener

    Модель повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года

    Американская супермодель Кендалл Дженнер, которую популярный британский телеведущий Пирс Морган прозвал единственной красавицей в семье Кардашьян, снялась в образе американской актрисы и фотомодели Памелы Андерсон. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенных кадрах знаменитость позирует на мотоцикле в черных облегающих легинсах, боди с глубоким вырезом и высоких кожаных сапогах на каблуке. Ее образ дополнили длинные перчатки, браслет в виде колючей проволоки и объемные кудри. На лицо манекенщицы нанесен яркий макияж: голубые тени со стрелками, розовый блеск для губ, ей также нарисовали тонкие брови.

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    «Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)
    «Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)
    «Слишком горячо!»: Кендалл Дженнер снялась в образе Памелы Андерсон (фото)
    instagram.com/kendalljenner/

    В руках 24-летняя Дженнер держит флажок с надписью Vote: таким образом она призвала подписчиков поучаствовать в предстоящих выборах президента США. Модель повторила образ героини фильма «Не называй меня малышкой» 1996 года, главную роль в котором сыграла известная актриса Памела Андерсон.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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