Дженнифер Лопес похвасталась идеальным прессом

48-летняя Дженнифер Лопес не скрывает, что шикарной фигурой она обязана спорту

Певица энергична и не пропускает ни одной тренировки, понимая, что только от нее зависит, как она будет выглядеть. Неудивительно, что Лопес при любом удобном случае подчеркивает спортивную фигуру. Так, на днях Джей Ло сфотографировали в Беверли-Хиллз. Певица была одета в легинсы и белый укороченный топ. Спортивный лук подчеркнул идеальный пресс



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Дженнифер Лопес

48-летняя Дженнифер Лопес не скрывает, что шикарной фигурой она обязана спорту

Певица энергична и не пропускает ни одной тренировки, понимая, что только от нее зависит, как она будет выглядеть. Неудивительно, что Лопес при любом удобном случае подчеркивает спортивную фигуру.

Так, на днях Джей Ло сфотографировали в Беверли-Хиллз. Певица была одета в легинсы и белый укороченный топ. Спортивный лук подчеркнул идеальный пресс знаменитости.

Напомним, в 2004 году Лопес вышла замуж за Марка Энтони. В 2011 они объявили, что подали на развод, причем инициатором была Лопес. Сейчас знаменитость встречается со спортсменом Алексом Родригесом. Их роман начался весной прошлого года и, несмотря на то что влюбленные души в друг друге на чают, между ними появились первые разногласия.

Дженнифер готова хоть сегодня выйти замуж за Алекса, который не спешит с предложением. Из-за этого они часто ссорятся — Лопес давит на Родригеса, который пока не готов к свадьбе.

Джерело: graziamagazine.ru