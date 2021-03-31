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    Экс-«Виа Гра» изумила подписчиков редким снимком в бикини

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    Певица&nbsp;Вера Брежнева - Экс-«Виа Гра» изумила подписчиков редким снимком в бикини
    Певица Вера Брежнева
    Фото: @ververa

    «Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления!» — подписала пост исполнительница

    Бывшая участница поп-группы «Виа Гра» Вера Брежнева поделилась откровенным снимком и порадовала подписчиков. Фотография появилась на ее странице в Instagram в среду, 31 марта.

    Певицу запечатлели на пляже с распущенными волосами на фоне моря и шезлонгов. На размещенном кадре она позирует в бикини черного цвета и парео, повязанном на бедрах. В качестве аксессуаров она выбрала панаму, солнцезащитные очки и колье.

    «Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления!» — подписала пост исполнительница. Известно, что 30 марта старшая дочь Брежневой Соня Киперман отметила 20-летие.

    instagram.com/ververa/
    instagram.com/ververa/

    Публикация, которая набрала 64 тысячи лайков, восхитила поклонников знаменитости. «Красотка», «Я люблю тебя», «Великолепная Вера», «Неповторимая», «Невероятная красотка», «Просто шикарна», — комментировали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что украинская певица сравнила детские больницы с моргом.

    Возмущенная исполнительница заявила, что она в очередной раз убедилась в том, что «власть ложила болт» на людей.

    «Короче говоря, сегодня я в очередной раз убедилась, что наша дорогая власть болт ложила и на медицину, и на родителей, и на детей, и вообще на минимальные потребности людей, проживающих в Украине», — отметила артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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