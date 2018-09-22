Insta-мужья: Стало известно, кто делает эффектные снимки звездам



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Райан Рейнольдс

Благодаря таким ответственным супругам звезды первыми публикуют свои снимки с красных дорожек

Джон Ледженд, Райан Рейнольдс, Джей Зи и другие — без них Instagram-аккаунты звезд выглядели бы по-другому.

Cамая смешная пара Голливуда — Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли — умело «троллят» друг друга в социальных сетях. При этом Райан исправно снимает луки супруги и иронизирует над ее любовью к выпечке. В одном из интервью Рейнольдс даже посоветовал Блейк открыть кондитерскую и назвать ее Blakery.

А вот аккаунту Джей Зи всего три года, за это время музыкант один раз удалялся из Instagram, но профиль супруги Бейонсе помогает вести исправно.

И не без результата! Аккаунт со 117-тью миллионами подписчиков — один из самых популярных в социальной сети. Отпускные снимки на Комо и ежедневные образы певицы — дело рук Джей Зи!

Благодаря мужу Себастьяну Эмили Ратаковски обходится без помощи зеркала, чтобы запечатлеть все самые удачные ракурсы. 19 миллионов подписчиков довольны, а модель не упускает возможности поиронизировать над откровенными снимками.

За пять лет Follow Me To из приятной традиции красивой пары превратился в полноценный бизнес. «Началось все в Барселоне во время нашего первого совместного путешествия. Мы были очень молоды, очень влюблены и совершенно беззаботны. Гуляли по солнечным улочкам, болтали, смеялись и, конечно, фотографировались.

В какой-то момент Наташа отвернулась, и Мурад неожиданно поймал «тот самый кадр», — официальная версия появления одного из самых известных фото-проектов мира.

Сейчас Мурад и Наташа продолжают путешествовать по миру, делая знаменитые кадры на фоне легендарных достопримечательностей. Но уже в статусе мужа и жены — в 2015-ом ребята успели сыграть большую свадьбу в Москве.

Джерело: rambler.ru