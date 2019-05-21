Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах



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Членам жюри кинофестиваля тоже приходится тяжело

Актриса Эль Фаннинг, которая в этом году входит в жюри Каннского кинофестиваля, упала в обморок на ужине, устроенном производителем ювелирных украшений Chopard.

Звезда «Неонового демона» потеряла сознание и упала со стула. Фаннинг сидела за столом рядом с сестрой Дакотой, которая помогла актрисе подняться на ноги, прежде чем охранники вывели их из зала.

По словам очевидца, церемония была временно приостановлена. Колин Фёрт, который сидел рядом, быстро вскочил на ноги и предложил помощь актрисе. Актриса Марион Котийяр тоже была потрясена случившимся.

Эль Фаннинг позже заверила поклонников, что с ней всё в порядке.

Эль Фаннинг стала самой юной участницей жюри в Каннах (актрисе всего 21 год). Среди первых работ актрисы — драма «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, показанная в конкурсе Канн в 2006 году. Известность пришла к Фаннинг в 2011 году после роли в фантастике Джей Джей Абрамса «Супер 8». Эль снимается в самых разных фильмах — как блокбастерах («Малефисента»), так и в независимом кино («Красавица и чудовище»). Недавно в Каннах показывали несколько проектов с её участием — «Неоновый демон», «Роковое искушение» и «Как разговаривать с девушками на вечеринках». Подробнее на https://www.kinoafisha.info/news/el-fanning-upala-v-obmorok-na-vecherinke-v-kannah/

Джерело: Киноафиша