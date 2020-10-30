Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж третий раз



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Скарлетт Йоханссон и Колин Джост

Актриса обручилась с Колином Джостом в мае 2019 года

Американская актриса Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Колина Джоста, сценариста программы Saturday Night Live. Об этом пара объявила в Instagram-аккаунте организации Meals on Wheels, которая предоставляет еду нуждающимся людям.

Свадьба Йоханссон и Джоста состоялась в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Церемония прошла в кругу членов семьи.

«Мы рады сообщить вам, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились в минувшие выходные на небольшой церемонии со своей семьей и близкими, следуя всем предосторожностям из-за COVID-19», — написали представители Meals on Wheels.

Актриса обручилась с Колином Джостом в мае 2019 года. Она встречалась с комиком два года.

Скарлетт Йоханссон вышла замуж третий раз. До этого актриса была с актером Райаном Рейнольдсом и журналистом Роменом Дориаком.

Ранее «Скотч» сообщал об американской певице Майли Сайрус, которая описала встречу с НЛО после употребления наркотиков.

Сайрус заявила, что после инцидента ее трясло пять дней. Она не могла смотреть на небо, так как боялась возвращения НЛО. По словам артистки, ей даже удалось разглядеть существо, которое находилось внутри летающего объекта.