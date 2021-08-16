«Это она? Не оно?». Травести-дива Монро обиделась на известного телеведущего

Ведущий извинился за свою шутку

Украинский актер и телеведущий Дмитрий Ступка попал в конфуз из-за своего высказывания в сторону украинской травести-дивы Монро.

Так, в эфире канала Live, ведущие обсуждали со стилистом образ знаменитости на красной дорожке Одесского фестиваля. Тогда Ступка пошутил: «А это она? Не оно?».

Этот фрагмент Монро запостила на своей странице в Instagram и прокомментировала слова Дмитрия.

«Уважаемое руководство канала, не мне давать вам рекомендации, кого нанимать на работу, но вы хотя бы проведите просветительский ликбез, учебный мастер класс, как обращаться к представителям ЛГБТИК+ сообщества, я с удовольствием подскажу контакты профи, проведут семинар на эти темы, чтобы в дальнейшем такого не повторилось. Иначе, это позор. В 2021 году», — написала телезвезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

Со своей стороны, Дмитрий быстро прокомментировал сообщение Монро и извинился за неудачную шутку.

«Никого я обидеть не хотел!!! У меня полно друзей с ЛГБТ сообщества! Со всеми дружу и уважаю! Монро, извини, пожалуйста, за неудачную шутку... Буду более детально изучать эту тему, школа и универ этих знаний не дала... Поэтому я это не из злых умыслов ляпнул. Каждый имеет право на свою жизнь и предпочтения. Мир», — написал знаменитость.

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